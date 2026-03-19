한전, ‘서해안 에너지 고속도로’ 설계 본격 착수…“새만금-수도권 2030년 완공 목표”

“기본설계 절차 올해 안에 완료”

이재명 정부의 핵심 사업 중 하나인 ‘서해안 초고압직류송전(HVDC) 에너지 고속도로’가 본격적인 설계 절차에 착수했다.

한국전력공사는 이달 초 해저케이블이 지나가는 지역에 대한 설계 절차에 들어갔다고 19일 밝혔다. 앞서 올해 초 경제성과 시공성, 에너지 안보 등을 종합적으로 고려해 HVDC 송전망을 해저에 건설하기로 최종적으로 결정한 바 있다.

서해안 HVDC 에너지 고속도로는 서해안 일대에서 생산되는 대규모 해상풍력·태양광 등 재생에너지를 수도권과 같은 주요 수요처로 보내는 HVDC 송전망을 말한다. 총 4개로 구성되는 HVDC 송전망은 2038년까지 단계적으로 구축될 예정이다. HVDC는 교류 전력을 직류로 변환해 송전하는 방식으로, 교류 송전보다 전력 손실이 적어 장거리 송전에 유리하다.

HVDC 송전망 건설에는 일반적으로 9년가량이 걸리지만, 한전은 새만금과 수도권을 잇는 1단계 구간을 애초 계획보다 1년 앞당긴 2030년까지 완공할 계획이다. 우선 기존에 2년가량 걸리던 기본설계 절차를 공정 개선 등을 통해 올해 안에 완료한다.

올해 기본설계가 완료되면 내년 초 해저케이블 공사를 발주해 계약자를 선정할 계획이다. 한전은 “과거에는 계약 후 케이블 제조사가 수행하던 해양조사를 한전이 올해 미리 시행해 제조사가 계약 즉시 케이블 생산에 착수할 수 있는 여건을 조성할 것”이라고 밝혔다.

한전은 해저케이블 건설에 따른 어업 지역 영향을 최소화하기 위한 어민 지원 확대 방안도 검토하고 있다. 아울러 최단기간 내 사업 인허가를 마칠 수 있도록 정부·지방자치단체와 실무협의체를 구성했다. 케이블 제조사와도 협의체를 구성해 대량의 해저케이블 생산능력을 사전에 확보하고, 초대형 포설 선박 등 공사에 필요한 장비 도입도 추진하고 있다.

한전은 “서해안 HVDC 에너지 고속도로 사업은 향후 한국의 전력망이 나아갈 방향을 제시하는 상징적인 프로젝트로, 미래 전력 시스템 구축을 위한 중요한 전환점이 될 것”이라며 “1단계 에너지고속도로의 2030년 준공이라는 도전적인 목표 달성을 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.