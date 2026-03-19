‘인천·김포·가덕도공항 통합’ 선거 이슈 부상…민주당 후보도 ‘철회’ 촉구

정부가 인천국제공항공사와 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단 등 3개 공항 운영기관을 통합하는 방안에 대해 인천지역에서 반발이 확산되고 있다. 인천공항 노조뿐만 아니라 인천지역 시민·노동단체뿐만 아니라 6·3 지방선거에 출마하는 더불어민주당 후보자도 통합에 반대하고 나섰다.

19일 인천 영종구청장에 출마하는 더불어민주당 손화정 예비후보는 “이번 공항 운영기관 통합논의는 단순한 조직개편이 아니라 한국의 항공 전략의 방향 자체를 흔드는 구조적 오판”이라며 전면 재검토를 촉구했다.

손 후보는 통합을 추진하고 있는 이재명 대통령과 함께 근무한 청와대 행정관 출신이다. 손 후보는 이번 통합은 “지방공항 적자 구조와 가덕도 신공 건설 부담을 인천공항에 전가하는 것이 본질”이라며 재검토를 촉구하며 인천국제공항공사 청사 앞에서 1인 시위를 벌였다.

손 후보는 “인천공항이 세계적 허브공항으로 성장한 것은 단일 공항에 집중된 전문 운영체계와 장기 투자 전략 때문”이라며 “허브공항과 지방공항은 운영 목적, 투자 구조, 성장 전략이 근본적으로 다른데, 이를 하나로 묶는 것은 효율이 아니라 경쟁력 해체로 이어질 수 있다”고 주장했다. 인천공항의 글로벌 경쟁력은 통합이 아니라 ‘집중’ 에서 만들어졌다는 것이다.

이어 “지방공항 문제는 수요, 구조, 정책이 결합된 장기적 과제인데, 이를 통합으로 해결하려는 것을 본질을 외면한 접근”이라며 “이는 인천공항의 수익성과 재원을 분산시키는 것으로, 개혁이 아니라 재정 부담의 이전에 불과하다”고 비판했다.

손 후보는 대안으로 “인천공항은 글로벌 허브공항 전략에 집중하고, 지방공항은 권역별 공항공사를 통해 지역산업과 관광 전략에 맞는 맞춤형 발전 전략을 추진해야 한다”며 “인천공항은 반드시 지켜야 할 국가경쟁력의 핵심 자산이고, 지방공항은 살려야 할 지역의 미래인 만큼 이에 맞도록 정책을 재설계해야 한다”고 강조했다.

민주당 소속으로 영종도에서 인천시의원에 출마하는 차광윤 예비후보는 “인천공항이 피땀 흘려 벌어들인 흑자가 타 지역 공항의 적자 보전인 이른바 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’에 쓰인다면, 인천공항의 시설 투자 위축과 하향 평준화는 불을 보듯 뻔하다”며 “공항 운영기관 통합은 애초부터 검토 대상이 되지 않았어야 한다”고 주장했다.

인천공항 등 3개 공항 운영기관 통합은 이번 6.3 지방선거에서 인천의 핵심 이슈로 부상하고 있다.

통합에 반대하는 한국노총 인천지역본부와 인천공항노동조합연맹 등 노동단체와 인천YMCA, 인천경제정의실천시민연합 등 500여개 단체로 구성된 ‘인천공항 졸속통합 반대 시민·노동단체 대책위원회’는 조만간 인천시장 공천이 확정된 민주당 박찬대 국회의원에게 공항 운영기관 통합에 대한 찬·반 입장을 물을 예정이다.

대책위 관계자는 “인천시장에 출마하는 후보들은 이번 통합에 대해 인천시민에게 명확한 입장을 밝혀야 한다”며 “침묵은 곧 동의와 다름없는 만큼, 인천의 미래를 책임지겠다는 정치인이라며 더 이상 이 문제를 회피해서는 안된다”고 말했다.

앞서 지난 18일 국민의힘 인천시장 후보로 공천이 확정된 유정복 인천시장은 SNS를 통해 “인천공항의 수익이 가덕도 바다에 매물될 위기에 처했다”며 철회를 촉구했다.

유 시장은 “흑자경영으로 글로벌 허브공항의 위상을 굳건히 지켜온 인천공항이 만성 적자의 지방공항과 10조원 이상이 투입되는 가덕도 신공항 건설비용까지 떠안는 것이 과연 합리적인 정책인지 의심스럽다”며 “이는 인천공항의 수익을 가덕도 바다에 매몰될 위기와 함께 인천공항 5단계 건설사업 등에 쓰여야 할 재원이 역외로 유출되는 것”이라고 주장했다.