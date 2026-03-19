관광공사, BTS 글로벌 팬덤 맞이 환대 캠페인 펼쳐

광화문 일대 홍보부스 운영 하이커 그라운드 이벤트, 편의 제공

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 서울 도심을 ‘글로벌 팬 축제의 장’으로 바꾼다. 정부와 관광업계는 공연을 단순 관람에 그치지 않고 실제 관광 소비로 연결하기 위한 총력전에 나섰다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 21일 광화문광장에서 열리는 BTS 공연을 계기로 온·오프라인 연계 마케팅을 강화하고, 글로벌 팬 대상 환대 캠페인을 본격적으로 가동한다고 밝혔다.

공연 당일 광화문 일대는 대형 환대 공간으로 꾸며진다. 옥외 전광판을 통해 한국 관광 홍보영상이 송출되고, 정부서울청사 외벽에는 환영 메시지를 담은 대형 현수막이 걸린다. 세종대로 스탠딩석 인근 광화문역 6번 출구 앞에는 홍보부스를 설치해 K-콘텐츠와 여행 정보를 제공하고 체험 이벤트와 기념품도 마련한다.

광화문 인근 한국 관광 홍보관 ‘하이커 그라운드’는 공연에 맞춰 보랏빛 테마 공간으로 변신한다. 음료 할인과 댄스·노래 대결 프로그램을 운영하고, 공연 당일에는 자정까지 연장 운영한다. 화장실 개방과 휴대전화 충전, 무료 와이파이 등 편의 서비스도 제공한다.

온라인에서도 관광 연계가 이어진다. 한국관광통합플랫폼 ‘VISITKOREA’에서는 뮤직비디오 촬영지와 공연장 인근 관광지를 묶은 특집 콘텐츠를 선보이고, 외국인 전용 플랫폼 ‘NOL World’를 통해 관광·체험 상품 할인 혜택을 제공한다. 해외지사 SNS 채널에서는 입국 절차, 교통, 결제수단 등 실질적인 여행 정보를 카드 뉴스 형태로 안내한다.

글로벌 인플루언서를 활용한 콘텐츠 확산도 병행한다. 선정된 인플루언서에게는 K-컬처·관광·푸드를 체험할 수 있는 바우처를 제공하고, 촬영 코스 추천과 현장 협조 등 맞춤형 지원을 제공할 계획이다. 더불어 안전 관리 역시 강화한다. 1330 관광 통역 안내와 관광안내센터 운영을 확대해 공연장 교통, 심야 이동, 의료기관 정보 등을 다국어로 제공하고, VISITKOREA 웹·앱을 통해 여행 유의사항도 안내한다.

한여옥 공사 국제관광콘텐츠실장은 “BTS 컴백 공연은 전 세계 팬들에게 한국 관광을 알릴 수 있는 중요한 계기”라며 “팬들이 공연을 넘어 다양한 지역과 문화를 경험할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 전했다.