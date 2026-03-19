전북연구원 “외국인 유학생, 농촌 소멸 막을 ‘정주형 인재’로 키워야”

고교 유학부터 정주까지 ‘4단계 패스웨이’ 로드맵 제시

전북 김제와 익산 등에 조성된 스마트팜 혁신밸리와 국가식품클러스터. 수천억원의 예산이 투입된 최첨단 농생명 인프라가 줄지어 서 있지만 현장의 표정은 밝지 않다. 시설을 운용할 전문 인력을 구하지 못해 가동률이 떨어지거나 숙련도가 낮은 단기 근로자에 의존하는 ‘인력난의 역설’이 반복되고 있기 때문이다. 거대한 하드웨어는 갖췄으나 이를 실질적으로 움직일 ‘사람’이 없다는 지적이 나온다.

이에 외국인 유학생을 단순 학위 취득 대상이나 단기 노동력이 아닌 지역 농생명 산업의 핵심 ‘숙련 인력’으로 육성해 정착시키자는 구체적인 로드맵이 제시됐다.

전북연구원은 19일 이슈브리핑을 통해 외국인 유학생을 농생명 분야 전문기술인력(E-7-M) 비자와 연계하는 ‘전북형 농생명 숙련인력 패스웨이’ 모델을 제안했다. 기존의 단기·단순노무 중심 정책을 지역 산업 맞춤형 장기 정착 전략으로 전환하겠다는 취지다.

연구원이 제시한 모델은 ‘농업계고 유학(D-4-3)→농생명 특성화 전문대 진학(D-2)→농생명기업 취업(E-7-M)→인구감소지역 정주(F-2)’로 이어지는 4단계 경로다. 송출국 직업계고와 연계해 학생을 선발하고 입학 전 한국어와 농업 기초 교육을 제공해 지역 농업계고에 진학시키는 방식이다. 이후 전문대에서 스마트팜 운영과 식품공정 등 중간기술을 익히고 도내 기업 취업과 장기 체류로 이어지도록 설계됐다.

그간 농촌 인력 정책은 계절근로(E-8)나 비전문취업(E-9) 등 단기 공급에만 치중해 왔다. 이로 인해 지역에서 기술과 경험을 쌓은 인력이 비자 만료와 함께 떠나야만 하는 구조적 한계가 뚜렷했다. 지자체들이 추진하는 유학생 유치 사업 역시 학령인구 감소에 따른 ‘학교 유지’에만 급급할 뿐, 졸업 후 지역 산업과의 연결 고리가 부재하다는 비판이 꾸준히 제기돼 왔다.

이번 모델은 외국인 인력을 단순 대체 노동력이 아닌 지역사회 구성원으로 전환하려는 시도라는 점에서 의미가 있다.

조원지 책임연구위원은 “유학생들이 교육과 지원을 통해 지역 산업의 인력으로 성장해야 함에도, 현재는 다른 지역 이동이나 귀국으로 인해 정책 효과가 축적되지 못하고 있다”며 “이들이 농촌 공동체 안에서 새로운 관계망을 형성하는 주체로 자리 잡아야 한다”고 강조했다.

다만 정책 안착을 위한 과제도 적지 않다. 유학생의 비자 전환 요건 완화와 정착 지원을 위해 법무부·농림축산식품부 등 중앙 부처와의 긴밀한 협의가 선행되어야 한다. 또한 지자체와 대학, 기업이 결합한 거버넌스가 실질적으로 작동해야만 ‘취업 노쇼’나 ‘이탈’ 등의 부작용을 막을 수 있다는 지적이다.

조 책임연구위원은 “개별적으로 추진되어 온 유학생 유치와 농촌 인력 정책을 하나의 경로로 통합해 접근할 필요가 있다”고 밝혔다.