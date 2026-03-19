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본문 요약

서울 구로구는 오는 31일부터 구민의 독서 편의를 높이고 지역서점 활성화를 위한 '동네서점 바로대출' 서비스를 운영한다고 19일 밝혔다.

지혜의등대에 로그인한 뒤 '동네서점 바로대출' 신청 페이지에서 희망도서를 신청하고 서점을 선택하면 된다.

이후 대출 안내 문자를 받은 뒤 3일 이내에 해당 서점을 방문하면 책을 빌릴 수 있다.

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구로구, ‘동네서점 바로대출’ 시행···희망도서 동네서점서 빌린다

입력 2026.03.19 11:04

  • 주영재 기자

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동네서점 바로대출 홍보 포스터. 구로구 제공

동네서점 바로대출 홍보 포스터. 구로구 제공

서울 구로구는 오는 31일부터 구민의 독서 편의를 높이고 지역서점 활성화를 위한 ‘동네서점 바로대출’ 서비스를 운영한다고 19일 밝혔다.

동네서점 바로대출은 구민이 읽고 싶은 도서를 신청하면 공공도서관을 방문하지 않고 가까운 지역서점에서 새 책을 바로 대출할 수 있는 서비스다. 기존 희망도서 신청 시 수령까지 최대 3주가량 소요되던 대기기간이 평균 1주 정도로 줄어든다.

이번 사업에는 북파크(수궁동), 비씨지북스·콕콕콕(오류동), 열린문고·한솔문고(고척동) 등 지역서점 5곳과 구로문화누리도서관, 구로미래도서관 등 구립도서관 2곳이 참여한다. 도서관과 지역서점의 상생 모델을 구축한다는 점에서 의미가 있다.

구로구민 또는 ‘지혜의등대’ 회원이라면 누구나 이용할 수 있다. 지혜의등대에 로그인한 뒤 ‘동네서점 바로대출’ 신청 페이지에서 희망도서를 신청하고 서점을 선택하면 된다. 이후 대출 안내 문자를 받은 뒤 3일 이내에 해당 서점을 방문하면 책을 빌릴 수 있다.

1인당 월 2권까지 신청할 수 있으며, 대출 기간은 14일이다. 1회에 한해 7일 연장도 가능하다. 대출한 도서는 서점이 아닌 구로구 관내 도서관에 반납해야 한다. 반납 도서는 검수 후 도서관 장서로 등록된다.

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