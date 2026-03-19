작년 해양사고 사망·실종자 137명…인명피해 16.5% 줄었지만 건수는 7.9% 늘어

지난해 해양사고로 137명이 사망하거나 실종한 것으로 집계됐다. 인명피해는 1년 전보다 16.5% 줄었으나, 해양사고 건수는 7.9% 증가했다.

해양수산부가 19일 발표한 ‘2025년 해양사고 통계’를 보면, 지난해 해양사고로 사망하거나 실종한 인원은 137명이다. 1년 전보다는 27명(16.5%) 줄었지만, 최근 5년(2021~2025년)간 평균 사망·실종자 수(123명)보다는 14명(11.4%) 많다.

인명피해를 사고 종류별로 보면, 안전사고로 인한 사망·실종자가 84명(61.3%)으로 가장 많았다. 이어 전복사고 25명(18.2%), 화재·폭발사고 10명(7.3%), 충돌사고 및 좌초 각 8명(5.8%), 침몰 및 기타 사고 각 1명(0.7%) 순이었다.

지난해 해양사고는 총 3513건 발생해 1년 전보다 258건(7.9%) 증가했다. 종류별로는 기관 손상이 1049건(29.9%)으로 가장 많았다. 부유물 감김 535건(15.2%), 침수 292건(8.3%) 등이 뒤를 이었다.

선박 용도별로는 어선 사고가 2312건(65.8%)으로 가장 많았다. 특히 10t 미만 소형어선 사고가 1861건(53.0%)으로 가장 많은 비중을 차지했다. 이어 화물선 등 비어선 사고가 603건(17.2%), 수상레저기구 사고가 598건(17.0%)이었다.

최근 5년간 해양사고 추이를 보면, 조타장치 손상(연평균 증가율 12%)과 접촉·부유물 감김(각 연평균 증가율 10%) 사고의 증가 추세가 최근 5년간 해양사고 평균 증가율(5%)보다 2배 이상 높았다.

김성범 해수부 차관은 “2025년은 전년보다 인명피해가 다소 감소했지만 여전히 조업 중 해상추락 등 안전사고 발생이 잦은 만큼, 구명조끼 착용과 기본 안전수칙 준수를 일상화해야 한다”고 말했다.