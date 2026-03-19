미 정보당국 “북, 고강도 현대전 경험·전략무기 확대…한·미·일에 중대 위협”

미국 정보당국은 북한이 우크라이나 전쟁을 통해 쌓은 21세기 전쟁 경험으로 자신감이 점점 더 커지고 있으며, 미사일·핵무기 등 전략 무기 프로그램을 계속 확대해 한·미·일에 중대한 위협이 되고 있다고 평가했다.

미 국가정보국(DNI)은 18일(현지시간) 배포한 ‘2026 연례 위협 평가 보고서’에서 북한이 2024년 러시아 쿠르스크 지역에 1만1000명 이상의 병력을 파견해 고강도 현대전에 대한 실전 경험을 축적했다고 지적했다. 그러면서 “향후 북한이 여기서 배운 전술·교훈을 한반도 작전에 얼마나 제도화하고 전력화하느냐에 따라 위협 수준이 달라질 것”이라고 내다봤다. 다만 보고서는 “북한은 여전히 한·미 동맹 전력에 의해 억제된 상태로 남을 것으로 보인다”고 평가했다.

아울러 보고서는 미 본토 공격이 가능한 핵 및 재래식 탄두 탑재 미사일을 개발하는 나라로 중국·러시아·이란·파키스탄과 함께 북한을 꼽으면서, 북한이 이미 미 본토 전역을 사정권에 둔 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험에 성공했다고 재확인했다. 보고서는 이들 5개국이 “미사일과 같은 기능을 하는 일방향 공격용 무인기가 확산하고 있음에도 미국을 위협할 수 있는 첨단 미사일을 계속 우선시할 것”이라면서도 “미국의 미사일 방어 체계를 압박하기 위해 고성능 미사일에 더 저렴한 소모용 시스템을 결합하는 방안을 계획할 것이 거의 확실시된다”고 분석했다.

보고서는 또 북한이 러시아에 대한 무기 판매 수익, 암호화폐 절취를 포함한 불법 사이버 활동으로 2018년 대대적인 제재가 부과된 이후 최고 수준을 기록했다고 밝혔다. 털시 개버드 DNI 국장은 이날 연방 상원 정보위원회에 출석해 “북한은 2025년 한해에만 암호화폐 20억달러를 탈취한 것으로 추정된다”며 “이는 전략 무기 프로그램 개발을 위한 자금 조달 등에 기여하고 있다”고 말했다. 보고서는 특히 북한 정보통신(IT) 인력이 위장 신원으로 해외 IT 기업에 취업해 제재와 보안을 우회하고 있다며 “이러한 사이버 및 인적 침투는 미국과 한국의 방산·금융·핵심 인프라에 대한 중장기 위협”이라고 경고했다.

한편 보고서는 중국의 대만 침공 가능성과 관련해선 “중국 지도부는 현재로선 2027년에 대만 침공을 실행할 계획이 없으며, 통일 달성을 위한 고정된 시간표도 갖고 있지 않은 것으로 평가한다”고 적었다. 이어 “다만 중국은 건국 100주년인 2049년까지 대만과의 통일이 필수적이라고 공개적으로 주장하고 있으며, 이를 위해 군사개입 여부 등 다양한 요인을 고려할 가능성이 크다”고 덧붙였다.