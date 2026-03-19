한병도 “일하지 않는 위원장 ‘권한 제한’ 국회법 개정 검토”…국민의힘 상임위원장 겨냥

한병도 더불어민주당 원내대표가 19일 국회 상임위원회 운영을 두고 “간사 중심 단독회의 추진은 물론 일하지 않는 위원장의 권한을 제한하는 국회법 개정까지 모든 수단을 동원하겠다”고 밝혔다. 오는 5월 원 구성 협상을 앞두고 여당의 17개 상임위원장 독식 가능성도 재차 시사했다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 당 정책조정회의에서 국민의힘 의원이 위원장이나 소위원회 위원장을 맡은 상임위에서 민생 법안 처리가 지지부진하다며 “계속해서 공당의 책임을 회피하고 국민의 삶에 큰 피해를 준다면 민주당은 다수당이자 집권 여당으로서 책임 있게 행동할 것”이라고 말했다.

한 원내대표는 “상임위 배분이 견제와 균형이라는 민주주의의 작동 원리가 아닌, 오히려 국민께 고통을 주고 국정 발목잡기용으로 전락한다면 향후 상임위원장 여야 배분 문제는 원점에서 전면 재검토할 것”이라고 했다.

한 원내대표는 국민의힘이 위원장을 맡고 있는 정무위원회를 언급하며 “코스피가 요동치고 글로벌 경제위기가 몰아치는데 경제 혈맥을 뚫어줄 자본시장법, 상법이 정무위 문턱에 막혀 있다”고 말했다. 그는 “국토위는 민주당이 위원장을 맡고 있지만, 주거 정책 등 핵심 법안을 다루는 국토법안소위원장은 국민의힘 간사가 맡고 있으면서 지난 12월 중순 이후 소위가 단 한 번도 열리지 않았다”고 했다.

앞서 이재명 대통령은 지난 17일 국무회의에서 “정무위가 자본시장법 이런 것을 개정해야 하는데, 지금 야당이 위원장이라 아무것도 못 하고 있다. 진짜 문제”라며 “국회가 다수 의석이 있으면 다수 의석대로 토론해 보고 안 되면 의결해야지, 아예 안 하는 게 어디 있나”라고 말했다.

정청래 민주당 대표도 전날 김어준씨 유튜브 채널에 출연해 “국회 후반기 원 구성 때 상임위를 다 가져올까, 이런 생각도 든다”며 “제 마음이 굳어지기 전에 국민의힘이 정신 차리길 바란다”고 말했다.

민주당은 이날 본회의에서 국외 유출 자금을 국내로 유도하기 위한 이른바 ‘환율 안정 3법’을 처리하자고 국민의힘에 요구했다. 한 원내대표는 “이 법안들은 재정경제기획위와 법제사법위원회도 합의로 통과한 법안들”이라며 “국민의힘은 다른 쟁점 법안들을 핑계 삼아 시급한 민생 법안들까지 발목 잡고 있다”고 말했다.