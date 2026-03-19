이억원 금융위원장 “중동 사태로 시장 변동성 최대…기업·서민 지원 추경 추진”

이억원 금융위원장은 19일 3주째에 접어든 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁과 관련해 “정부는 최고의 경각심을 갖고 금융시장 안정과 실물 경제 영향의 최소화에 총력을 다하고 있다”고 말했다.

이 위원장은 이날 오전 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 의원들과의 당정 협의에 참석해 “최근 중동 상황으로 인해 우리 금융시장의 변동성이 최대”라며 이같이 밝혔다.

그는 “(정부가) 금융시장 안정을 위해 ‘100조원 플러스 알파(α)’의 시장안정 프로그램 등을 적극 운영하고 있다”고 강조했다. 아울러 20조3000억 원 규모의 정책 금융 지원 프로그램을 통해 중동 상황 피해 중소기업을 신속하게 지원하고 있다“고 했다.

정부 추경 편성에 대해서는 “중동 상황에 따른 피해 기업과 소상공인, 서민 등의 부담을 경감하고 금융 지원을 확대하는 프로그램을 마련해 추가경정예산에 반영할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 금융위는 “중동 상황으로 인해 환율 변동성이 확대되고 국제 유가와 채권금리가 동반 상승하는 등 복합적인 영향이 발생하고 있다”며 이날 은행·보험 등 금융업권별 협회 등과 ‘리스크 점검회의’를 개최하고 대응 방안을 논의했다.

은행 측은 “환율·금리·유가 상승에 따른 리스크 요인과 유가 민감 업종의 익스포저를 점검하는 한편, 업종 수익성 악화와 신용등급 하락 등 모니터링을 강화하고 있다”고 밝혔다.

금리변동으로 영향이 큰 보험사들은 금리상승 시나리오별 위기 대응 방안을 수립하고 있으며, 여신전문업계는 수신 기능이 없어 대부분 여전채로 자금을 조달하기 때문에 채권시장 변동성을 예의주시하면서 회사별로 은행차입, 자산유동화증권(ABS), 기업어음(CP) 등의 대체 조달수단을 확보하고 있다.

저축은행, 상호금융 업권에서도 유동성 관리대책 및 비상계획을 점검하고 경기 민감도가 높은 서민·중소기업·소상공인 대출 모니터링을 강화하고 있다.

김진홍 금융위 금융산업국장은 “자본 비율, 연체율 등 외형적 지표뿐만 아니라, 최근 자본시장 자금 유입 확대가 수신에 미치는 영향 등 예상되는 잠재적 위험 요인들을 종합 점검해 나갈 것”이라고 했다.