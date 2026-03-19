재오픈 한 달 만에 대기줄 생긴 ‘홍성 잇슈창고’

한솔요리교육그룹 운영 맡아 이용객 급증 지역 특산물 메뉴 도입·요리교육 결합

충남 홍성의 복합문화창업공간 ‘잇슈창고’가 재정비를 거쳐 재개장한 지 한 달 만에 점심시간 대기 수요가 발생하는 등 이용객이 급증하며 지역 명소로 떠오르고 있다.

홍성군은 지역 청년들의 창업 거점 공간이었던 ‘홍성 잇슈창고’가 새로운 운영주체 선정과 약 2개월간의 재정비를 마치고 재개장했다고 19일 밝혔다. 재오픈 이후 매장은 점심시간마다 대기 줄이 형성될 정도로 방문객이 몰리며 눈에 띄는 변화를 보이고 있다.

이번에 운영을 맡은 곳은 국내 최대 규모의 요리교육기관인 한솔요리교육그룹이다. 잇슈창고는 단순 외식 공간을 넘어 청년 창업을 지원하는 ‘인큐베이팅 플랫폼’으로의 전환을 본격화했다.

가장 큰 변화는 지역 특산물을 활용한 메뉴 개발이다. 홍성 한돈과 한우, 광천 김, 장곡 채소 등 지역 농산물을 적극 활용해 농가와의 연계를 강화하는 동시에 차별화된 식문화를 선보이고 있다.

대표 메뉴로는 홍성 한돈 돈까스와 광천 김 묵은지 김밥, 홍성 한우 고사리 크림파스타, 장곡 쌈채소 쌈밥, 홍성마늘 버터 고등어지짐밥, 광천 새우젓 갈릭마요 피자 등이 있다. 독창적인 메뉴 구성과 네이밍으로 방문객들의 호응을 얻고 있다.

또한 국내에서 유일하게 골드베리를 활용한 ‘홍성딸기 스페셜’ 코너도 인기 콘텐츠로 자리잡았다.

가격 경쟁력도 강점이다. 대부분 메뉴를 1만원 내외로 구성하고 홍성군민에게는 10% 할인 혜택을 제공해 부담을 낮췄다. 식사 메뉴 주문 시 음료 할인도 함께 제공해 만족도를 높이고 있다.

잇슈창고는 단순 수익형 매장을 넘어 ‘데이터 기반 청년 창업 지원 모델’을 지향한다. 매장 운영 과정에서 축적된 메뉴 반응과 소비 데이터를 분석해 청년 대상 창업 교육과 컨설팅, 실습 프로그램으로 연계할 계획이다.

이를 통해 실제 창업으로 이어지는 선순환 구조를 구축하고 향후 전통시장과 지역 전반으로 창업 생태계를 확산시킨다는 구상이다.

지역사회와의 상생 활동도 병행하고 있다. 지난 1월 결성면 해맞이 행사에서는 300명 규모의 떡국 나눔 봉사를 진행하는 등 공헌 활동을 이어가고 있다.

이 같은 운영 모델은 타 지자체의 벤치마킹 사례로도 주목받고 있는 것으로 알려졌다.

한솔요리교육그룹 관계자는 “잇슈창고를 단순 판매 공간이 아닌, 지역 활성화와 청년 창업 교육이 결합된 복합 플랫폼으로 운영해 나가겠다”고 말했다.

황선돈 홍성군 경제정책과장은 “청년 지원은 특혜가 아닌, 지역 정착을 위한 필수 투자”라며 “실질적인 창업 생태계 조성을 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.

한편 홍성 잇슈창고는 한식·양식·중식·일식·제과·제빵·커피 등 자격증 과정과 취미·창업 요리 교육을 포함한 평생교육 프로그램 운영도 준비 중이다.