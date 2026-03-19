서울 서초구는 장애인이 가족과 함께 가정에서 참여하는 ‘온(溫)가족 홈트교실’을 운영한다고 19일 밝혔다.

온가족 홈트교실은 방배보건지소의 홈트레이닝 운동 프로그램이다. 재활이 필요한 장애인이 외부 활동이나 건강관리 서비스 이용에 어려움이 있다는 점을 고려해 마련됐다.

올해는 특히 서초구 등록 장애인 중 비율이 가장 높은 지체·뇌병변 장애인을 대상자로 선정했다. 운영 횟수는 5회 확대해 총 25회로 운영한다.

올해 프로그램은 3~11월 매주 수요일 오전 10~11시 실시간 화상교육으로 운영된다. 방배보건지소 물리치료사가 강사로 참여해 장애인의 신체 특성에 맞춘 스트레칭, 근력 강화, 균형 훈련 등 맞춤 운동을 지도할 예정이다.

구는 운동 효과를 확인하기 위해 참여자들이 보건지소로 방문해 실시하는 1:1 사전·사후 평가도 진행한다. 혈압, 통증 정도 등 신체 상태, 균형 검사, 의자 일어서기 검사 등 운동 기능, 삶의 질 평가 등이 실시된다.

전성수 서초구청장은 “온가족 홈트교실을 통해 장애인들이 가정에서도 보호자와 함께 건강관리 능력을 꾸준히 향상시키길 바란다”고 말했다.