과로에 노출 택배노동자 건강검진비 지원한다···제주서 8월 시행 ‘전국 최초’

도·택배사 본사·의료원·노동자로 4자 분담 36만원 상당 ‘맞춤형 건강검진 패키지’ 구성 택배사 휴무 실시···도, 유급병가비 10만원 지원 합의 업체 8월부터 시행···“미합의 택배사 동참 유도”

제주도가 전국 처음으로 택배 노동자의 건강 관리를 위한 건강검진비 지원 사업을 실시한다.

제주도는 합의안을 수용한 택배사와 이달 중 업무협약(MOU)을 체결하고,오는 8월부터 건강검진비를 지원할 계획이라고 19일 밝혔다.

이번 사업은 제주도, 택배사 본사, 의료원, 노동자가 비용을 나눠 부담하는 ‘4자 분담 구조’로 운영된다. 택배 노동자 맞춤형 건강검진 패키지(36만원 상당) 이용 때 제주도 40%, 택배 본사 30%, 의료원 20%, 노동자 10%를 각각 부담하게 된다.

택배 영업점은 건강검진일에 휴무를 실시하며, 도는 검진에 따른 소득 공백을 메우기 위해 택배노동자에게 휴무에 따른 유급 병가비 10만원을 별도로 지원한다.

제주의료원과 서귀포의료원은 장시간 운전, 중량물 상하차, 야외 작업 등 택배 노동의 특성을 고려한 ‘올인원(All-in-One) 건강검진 패키지’를 구성해 맞춤형 검진을 제공할 예정이다.

이번 사업 대상자는 롯데글로벌로지스, CJ대한통운, 한진택배사업본부, 로젠택배, 쿠팡CLS, 우체국물류지원단 등 6개사와 계약을 맺은 제주지역 특수고용노동자 1100여명이다.

다만 3곳의 택배사는 다른 지역과의 형평성, 비용 부담, 본사·영업점·노동자 간 하도급 계약 구조 등을 이유로 참여에 난색을 보이는 것을 알려졌다. 도는 합의안을 수용한 업체부터 우선 시행하되 나머지 업체의 자발적 동참을 지속적으로 유도할 방침이다.

도 관계자는 “일부 업체가 미온적인 태도를 보이고 있으나 계속 설득할 예정”이라면서 “과로 위험에 노출된 택배 노동자의 건강권을 지키는 이 사업에 대해 고용노동부는 물론 전국적인 관심이 높다”고 설명했다.

이번 제도는 지난해 11월 제주에서 새벽 배송 중 사망한 고 오승용씨 사건이 직접적인 계기가 됐다. 이후 도는 이후 실무협의를 거쳐 지난 2월 보건복지부와 사회보장제도 신설 협의를 마쳤다.

한편 도는 이날 오후 4시 도청 백록홀에서 고용노동부, 도내 의료원, 택배노동조합, 주요 택배회사 본사·지사·영업점이 참석하는 2차 실무협의회를 열고 택배노동자 건강검진비 지원을 위한 사회적 합의안에 대한 최종 의견을 수렴한다.