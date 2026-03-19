김태흠 “민주당, 정치적 유불리 따지는 지 지켜볼 것”···선거구 축소 논의에 반발

충남 서천 등 광역의원 정수 축소 움직임 서천군·서천군의회, ‘서명운동’ 돌입

김태흠 충남지사가 국회의 선거구·정수 획정 논의에 대해 중단을 촉구하고 나섰다. 충남 서천군은 광역의원 선거구 축소 가능성에 대응하기 위한 서명운동에 돌입했다.

김 지사는 19일 입장문을 통해 “국회는 충남도민의 대표성을 훼손하는 선거구·정수 획정 논의를 중단해야 한다”고 밝혔다.

그는 “현재 국회 정치개혁특별위원회에서 충남 금산·서천·태안의 도의원 정수를 각각 2명에서 1명으로 줄이는 방안이 거론되고 있다”며 “이는 충남의 현실과 특수성을 외면한 무책임한 처사로, 단순히 인구 기준만으로 판단할 사안이 아니다”라고 주장했다.

이어 “해당 지역은 면적이 넓고 생활권이 분산돼 있으며 교통 여건도 열악한 데다 고령화가 심화되고 있다”며 “행정 수요가 더 많은 지역일수록 주민의 목소리를 담아낼 대표성은 오히려 강화돼야 한다”고 덧붙였다.

공직선거법 제22조는 광역의원 정수를 기준 인구 5만명 미만은 최소 1명, 5만명 이상은 최소 2명으로 규정하고 있다. 이에 따라 현재 2명인 서천 등 광역의원 정수는 향후 1명으로 축소될 가능성이 제기된다.

김 지사는 “국회는 천편일률적인 잣대로 의원정수 축소를 고집하고 있다”며 “같은 기준이라면 전남은 최소 4석은 줄어야 하며 이번에도 더불어민주당이 정치적 유불리만 따져 움직이는지 똑똑히 지켜보겠다”고 했다.

서천군과 서천군의회는 다음달 1일까지 사회단체 및 유관기관과 협력체계를 구축하고 마을 단위 주민 참여를 확대하는 등 군민이 함께하는 참여형 서명운동을 진행한다.

군은 민원 창구와 각종 행사, 회의 등을 통해 주민 참여를 독려하기로 했다. 이장협의회와 주민자치위원회를 중심으로 지역 전반으로 확산도 추진한다.

군은 단순 인구 기준에 따른 획정이 농어촌 지역 대표성을 약화시키고 도농 간 균형발전에도 부정적 영향을 미칠 수 있다고 보고 있다. 특히 선거구 획정 시 인구뿐 아니라 생활권과 지리적 여건, 교통망, 행정구역 등 비인구적 요소를 종합적으로 고려해야 한다는 입장이다.

군은 서명 결과를 토대로 건의문을 마련해 국회와 행정안전부 등에 제출하고 광역의원 정수 유지 필요성을 전달할 방침이다.

김기웅 서천군수는 “광역의원 정수 유지는 지방자치의 실질적 실현과 지역 대표성 확보를 위한 핵심 사안”이라며 “군민의 뜻을 모아 지역의 권리를 지켜내겠다”고 말했다.