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본문 요약

세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 혐의를 받는 30대 여성에 대한 구속 영장심사가 19일 열렸다.

A씨를 도와 시신을 야산에 유기한 혐의를 받는 B씨도 "왜 시신을 유기했느냐" 등 질문에 침묵했다.

수원지법 안산지원은 이날 오전 10시40분부터 아동학대치사 혐의를 받는 A씨와 시신유기 혐의를 받는 B씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 열었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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3세 아이 숨지게 한 뒤 6년간 숨긴 30대, 범행 동기 묻자 “···”

입력 2026.03.19 11:44

수정 2026.03.19 12:35

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  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘아동학대치사 혐의’ 구속영장심사

세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 30대 A씨가 19일 경기 안산시 수원지방법원 안산지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 30대 A씨가 19일 경기 안산시 수원지방법원 안산지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 혐의를 받는 30대 여성에 대한 구속영장심사가 19일 열렸다.

아동학대치사 혐의를 받는 A씨(30대)는 이날 오전 10시쯤 수원지법 안산지원으로 들어섰다. 그는 “아이를 살해할 의도가 있었나” “아이를 폭행하거나 방임했나” “남자친구 조카를 왜 학교에 데려갔나” 등의 취재진 질문에 아무런 대답을 하지 않았다. A씨를 도와 시신을 야산에 유기한 혐의를 받는 B씨도 “왜 시신을 유기했느냐” 등 질문에 침묵했다.

수원지법 안산지원은 이날 오전 10시40분부터 아동학대치사 혐의를 받는 A씨와 시신유기 혐의를 받는 B씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 구속 여부는 이날 오후쯤 결정될 것으로 보인다.

A씨는 2020년 2월 시흥시 정왕동 아파트에서 당시 세 살이던 딸 C양을 학대해 숨지게 한 혐의를 받는다. 그는 경찰에 ‘어느 날 C양이 이불을 뒤집어 쓴 채 숨져 있었다’는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

C양이 숨진 뒤 A씨는 당시 연인 관계에 있던 B씨에게 시신을 유기해달라고 부탁한 것으로 조사됐다. B씨는 이같은 부탁을 받고 안산시 단원구의 한 야산에 시신을 유기했다.

A씨는 아이가 숨진 뒤 6년간 아이의 죽음을 은폐했다. 2024년에 C양의 취학통지서(2025년 입학)를 받게 되자 ‘초등학교 입학연기 제도’를 통해 입학을 1년 늦추는 방법으로 교육당국의 눈을 피했다. 올들어 더 이상 입학을 미룰 수 없게 되자 A씨는 지난달 B씨의 조카를 C양인양 속여 학교 예비소집일에 출석하기도 했다.

하지만 C양이 지난 3일 열린 입학식에 출석하지 않자 학교 측은 A씨에게 연락을 취했다. A씨는 이튿날 또다시 B씨의 조카를 데리고 출석해 학교에 아예 외부체험학습(5일~11일)을 신청했다.

학교 측은 체험학습이 끝나고도 C양이 출석하지 않자 지난 16일 A씨의 집에 방문했다. 아무도 없는 사실을 확인하고 경찰에 신고했다. 경찰은 신고 접수 당일 오후 9시 30분쯤 시흥시 정왕동 한 숙박시설에서 A씨와 B씨를 체포했다.

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