“다음달까지 대형산불 특별대책기간” 충남도·산림청, 총력 대응 돌입

다음달 19일까지 특별대책기간 운영 헬기·드론·합동지휘로 초기 진화 강화

충남도와 중부지방산림청이 봄철 대형산불 예방과 신속 대응을 위해 공동 대응체계를 가동한다.

김영명 충남도 환경산림국장과 정연국 중부지방산림청장은 19일 도청에서 기자회견을 열고 “다음달 19일까지 ‘봄철 대형산불 특별대책기간’을 운영하며 산불 예방과 초기 대응을 위한 합동 대응체계를 구축한다”고 밝혔다.

이번 대응체계는 양 기관이 보유한 산불 대응 역량을 결집해 도민의 생명과 재산을 보다 효과적으로 보호하는 데 초점을 맞췄다.

이에 따라 양 기관은 오는 26일 대형 산불 발생 상황을 가정한 모의훈련을 실시해 기관 간 협력체계와 현장 대응 절차, 주민 대피 지원체계를 점검할 계획이다. 또 산림 인접 지역 화재의 산불 확산을 막기 위해 화목보일러 사용 가구를 합동 점검하고 화재 예방 수칙 홍보도 공동으로 추진한다.

충남도는 산불 발생 시 지자체가 현장 지휘를 맡는 만큼 산불방지 종합대책본부를 24시간 운영하고 있다. 아울러 도지사를 본부장으로 하는 재난안전대책본부를 구성해 14개 실무반(25개 부서)이 대응에 나서고 있다.

산불 예방을 위해 마을과 노인요양시설 등 취약지역에 산불감시원 1360명을 배치했으며 야간 산불에 대비해 신속대응반 25개조 143명도 운영 중이다. 산불 원인자에 대해서는 형사처벌과 과태료 부과 등 엄정 대응 방침을 유지하고 관련 규정 홍보를 통해 불법 소각을 사전에 차단한다.

정보통신기술(ICT)을 활용한 산불 자동감시체계도 운영 중이며 올해 10개 시군에 산불진화차를 신규 보급하고 공주·서산·청양·예산 등 4곳에는 기계화 진화장비를 구축할 예정이다.

대형 산불 발생 시에는 산림청 진화 인력과 장비를 즉시 투입하고 양 기관이 공동으로 산불현장 통합지휘본부를 운영해 초기 진화에 집중할 방침이다.

중부지방산림청은 산불재난특수진화대 84명과 헬기 11대 등을 중심으로 지자체 대응을 지원한다. 도가 임차한 헬기 5대를 포함해 총 16대의 헬기가 20분 내 현장에 도착하는 ‘골든타임’ 체계도 운영한다.

이와 함께 다목적 산불진화차량(2000ℓ) 8대를 신규 도입하고 기존 차량 21대를 활용해 초기 대응력을 강화한다. 주간에는 헬기, 야간에는 열화상 카메라를 장착한 산림드론으로 화선을 파악하며 오는 7월까지 서산시에 산불대응센터를 확충해 총 6곳을 운영할 계획이다.

한편 올해 도내에서는 지난 9일 기준 총 14건의 산불이 발생했으며 원인별로는 불법 소각 6건, 입산자 실화 2건, 건축물 화재 1건 순으로 나타났다. 이 가운데 5건은 사법 처리됐고 4건은 과태료 부과 등 행정 처분이 이뤄졌다.