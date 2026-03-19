투어패스 하나로 증평 관광을…충북 증평군, 증평 투어패스 호응

충북 증평군이 선보이는 통합 관광상품 ‘증평 투어패스’가 관광객들로부터 좋은 평가를 얻고 있다.

증평군은 지난달 13일부터 관광객들을 대상으로 증평 투어패스를 판매하고 있다고 19일 밝혔다.

증평 투어패스는 지역 주요 관광지와 체험시설을 한 번에 이용할 수 있는 관광상품이다. 여행 동선을 효율적으로 구성할 수 있을 뿐만 아니라 비용 부담까지 줄일 수 있어 지역 방문객 사이에서 인기다.

이 관광상품을 활용하면 인삼 체험부터 숲속 힐링, 문화 체험 등 증평을 하루 일정으로 둘러볼 수 있다.

증평인삼문화센터에서 투어패스를 제출하면 족욕 체험과과 인삼꿀쉐이크를 무료로 제공한다. 수삼을 제외한 인삼 제품도 10% 할인 판매한다.

좌구산 휴양림에서는 VR체험과 함께 좌구산숲명상의집에서 꽃차 족욕 무료 체험이 가능하다. 증평민속체험박물관에서는 박물관 해설과 체험키트 교환권을 제공해 전통문화를 체험할 수 있다.

군은 2024년 처음 선보인 증평 투어패스가 인기를 끌자 올해 판매 시기를 기존 4월에서 지난 2월로 2개월 앞당겼다. 한 달여 만에 2500매 이상 판매될 정도로 인기다.

증평군 관계자는 “증평 투어패스를 활용하면 주요 관광지와 체험시설을 합리적인 가격으로 즐길 수 있다”라며 “주말 하루, 증평에서 건강과 힐링을 동시에 누릴 수 있는 여행을 경험했으면 한다”고 말했다.