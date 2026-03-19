“어서와, 아미” 자치구들 안전관리·손님맞이 만전

종로, BTS 경복궁 스페셜 필름 독점 공개 중구, 명동 청소·보랏빛 웰컴 영상 송출 26만 아미 맞아 숙박·인파·의료 등 점검

오는 21일 방탄소년단(BTS) 서울 광화문 공연을 앞두고 인근 자치구들이 안전 대책 등을 점검하며 국내외 관광객 맞이에 나섰다.

광화문 광장이 있는 종로구는 19일 광화문 인근 도로시설물과 청계관광특구, 북촌 공사장 등에 대한 안전점검에 들어갔다. 20일 오후 4시부터는 안전요원(2인1조)을 배치해 보도 위 줄서기·BTS 팬클럽 아미의 노숙 대기 상황 등에 대응한다.

다중인파가 예상되는 광화문광장과 경복궁 일대, 안국역·경복궁역·광화문역·종각역 등 주요 지하철역에서는 관제로 현장 밀집도를 실시간 분석한다. 구는 공연 당일 오전 10시와 오후 5시 안전문자를 발송하고, 15개의 현장진료소에서 보건소장 등으로 구성한 신속대응반을 가동해 환자 발생에 대비한다.

또 한국무역보험공사 등 관내 39개 건물 화장실을 개방하고 행사장 인근에 있는 통합 청사 부지에는 임시 화장실과 매표소, 물품보관소를 설치해 관람객 편의를 높인다. 22일까지는 숙박시설 특별관리기간으로 정해 숙박 요금 동향도 모니터한다.

아울러 구는 이번 공연을 통해 ‘K-문화의 중심 종로’ 브랜드를 알리는 기회로도 활용할 예정이다. 20일 오후 7시 광화문스퀘어에서는 ‘BTS 경복궁 스페셜 필름(BTS Special Film from Gyeongbokgung)’이 세계 최초로 독점 공개된다. 이 영상은 21일 자정까지 매시 5분·25분·45분마다 코리아나호텔 등 10개 매체에서 동시 송출된다.

중구도 지난 18일부터 명동 거리에 설치된 미디어폴에 BTS 환영 영상을 송출하고 환경정비에 나섰다.

구는 명동 일대 22개의 미디어폴 등에 “BTS와 아미(ARMY)를 환영합니다”라는 보랏빛 영상을 상영하고 있다. 보라색은 아미를 상징하는 색으로, 이번 영상은 광화문 공연 다음 날인 22일까지 이어진다.

미디어폴은 가로등에 스마트 기술을 접목한 시설로 디지털 스크린은 물론 비상벨과 공공와이파이 등을 갖춰 관광객에게 편의와 볼거리를 제공한다. 명동 상인과 주민 200여명은 관광객에게 쾌적한 환경을 제공하기 위해 대대적인 물청소도 진행했다.

중구는 해외 관광객이 한국 문화를 체험할 수 있는 ‘K-패스(PASS)’도 선보인다. K-패스는 K-라이프(LIFE)·K-뷰티(BEAUTY)·K-푸드(FOOD) 세 가지를 한 번에 체험할 수 있는 프로그램으로 오는 21일 오후 2시부터 3시간 동안 명동아트브리즈(남대문로 52-20)에서 진행된다.

한편 정부는 19일 0시부터 21일 24시까지 종로구와 중구에 테러경보를 ‘주의’로 상향 발령했다. 경찰은 BTS 공연 당일 최대 26만명이 광화문 일대에 몰릴 것으로 보고 공연 당일 동선에 따라 현장 점검을 한다.