‘골든’ 떼창 준비됐나요?···“넷플릭스, 내년 케데헌 월드투어 계획 중”

블룸버그·로이터, 복수 소식통 인용 보도 “세계 주요 도시 1만~2만명 규모 아레나 공연 검토”

넷플릭스가 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>(케데헌) 월드 투어(세계 순회 공연)을 계획 중이다.

블룸버그 통신과 로이터 통신은 18일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 넷플릭스가 내년 <케데헌> 월드 투어를 계획 중이며 콘서트 기획사들과 논의를 진행하고 있다고 보도했다.

전 세계 주요 도시에서 1만∼2만명을 수용할 수 있는 아레나 공연장을 빌려 <케데헌> 공연을 여는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

세부 내용이 확정된 것은 아니지만, 극 중 걸그룹 헌트릭스의 보컬을 맡았던 이재·오드리 누나·레이 아미를 투어에 참가시키는 방안, 버추얼(가상) 공연자를 내세우는 방안 등이 검토되고 있다. 다만 투어 전 일정에 이재·오드리 누나·레이 아미가 참여하기는 어려울 것으로 보인다.

<케데헌>은 K팝 아이돌이 악령들을 막고 세상을 구한다는 내용의 애니메이션으로, 넷플릭스 최고 흥행작으로 꼽힌다. 누적 시청 수는 5억 회를 넘겼으며, 오리지널사운드트랙(OST)인 ‘골든’이 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 7주 연속 차트 1위에 오르기도 했다.

또 올해 골든글로브, 그래미, 아카데미 시상식까지 미국의 주요 대중문화 시상식에서 상을 받았다.

넷플릭스는 최근 ‘케데헌’ 후속작 제작을 공식 발표했다.