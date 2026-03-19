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‘골든’ 떼창 준비됐나요?···“넷플릭스, 내년 케데헌 월드투어 계획 중”

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본문 요약

넷플릭스가 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스> 월드 투어을 계획 중이다.

K팝 아이돌과 한국 무속신앙을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>가 미국 아카데미 시상식 2관왕에 올랐다.

<케데헌>은 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스 할리우드 돌비 극장에서 15일 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 거머쥐었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘골든’ 떼창 준비됐나요?···“넷플릭스, 내년 케데헌 월드투어 계획 중”

입력 2026.03.19 11:52

수정 2026.03.19 11:55

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  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

블룸버그·로이터, 복수 소식통 인용 보도

“세계 주요 도시 1만~2만명 규모 아레나 공연 검토”

넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 주인공인 K팝 아이돌그룹 헌트릭스. 넷플릭스 제공

넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 주인공인 K팝 아이돌그룹 헌트릭스. 넷플릭스 제공

넷플릭스가 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>(케데헌) 월드 투어(세계 순회 공연)을 계획 중이다.

블룸버그 통신과 로이터 통신은 18일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 넷플릭스가 내년 <케데헌> 월드 투어를 계획 중이며 콘서트 기획사들과 논의를 진행하고 있다고 보도했다.

전 세계 주요 도시에서 1만∼2만명을 수용할 수 있는 아레나 공연장을 빌려 <케데헌> 공연을 여는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

(왼쪽부터) 레이 아미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 로스엔젤레스 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 <케이팝 데몬 헌터스>에 주제가상을 안긴 곡 ‘Golden(골든)’ 무대를 하고 있다. AP 연합뉴스

(왼쪽부터) 레이 아미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 로스엔젤레스 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 <케이팝 데몬 헌터스>에 주제가상을 안긴 곡 ‘Golden(골든)’ 무대를 하고 있다. AP 연합뉴스

세부 내용이 확정된 것은 아니지만, 극 중 걸그룹 헌트릭스의 보컬을 맡았던 이재·오드리 누나·레이 아미를 투어에 참가시키는 방안, 버추얼(가상) 공연자를 내세우는 방안 등이 검토되고 있다. 다만 투어 전 일정에 이재·오드리 누나·레이 아미가 참여하기는 어려울 것으로 보인다.

<케데헌>은 K팝 아이돌이 악령들을 막고 세상을 구한다는 내용의 애니메이션으로, 넷플릭스 최고 흥행작으로 꼽힌다. 누적 시청 수는 5억 회를 넘겼으며, 오리지널사운드트랙(OST)인 ‘골든’이 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 7주 연속 차트 1위에 오르기도 했다.

또 올해 골든글로브, 그래미, 아카데미 시상식까지 미국의 주요 대중문화 시상식에서 상을 받았다.

넷플릭스는 최근 ‘케데헌’ 후속작 제작을 공식 발표했다.

“놀렸던 K팝, 이제 모두가 불러”…‘케데헌’ 오스카 2관왕 안았다

K팝 아이돌과 한국 무속신앙을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>(<케데헌>)가 미국 아카데미(오스카) 시상식 2관왕에 올랐다. <케데헌>은 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비 극장에서 15일(현지시간) 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 거머쥐었다. 지난해 6월 공개 후 ‘글로벌 시...

https://www.khan.co.kr/article/202603161640001

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