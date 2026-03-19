남양주 ‘스토킹 살해’ 피의자는 44세 김훈···신상 공개

경기 남양주시 길거리에서 전자발찌를 착용한 채 20대 여성을 ‘스토킹 살해’한 피의자의 신상정보가 19일 공개됐다.

경기북부경찰청은 이날 신상정보 공개심의위원회를 열어 이번 사건으로 구속된 피의자 김훈(44)의 신상정보 공개를 결정했다.

심의위원들은 범행 수단이 잔인한데다 중대한 피해가 발생했으며, 범죄를 입증할 충분한 증거가 있어 공공의 이익을 위해 피의자의 신상정보를 공개하기로 결정한 것으로 전해졌다.

김훈의 신상 정보는 이날부터 다음 달 20일까지 경기북부경찰청 홈페이지에 게시된다. 현행 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법은 범행의 잔인성과 피해의 중대성, 죄를 범했다고 믿을 만한 충분한 증거, 국민의 알 권리와 공공의 이익 등의 요건을 충족할 경우 피의자의 얼굴, 성명, 나이 등을 공개할 수 있도록 규정하고 있다.

경찰은 김훈이 병원에서 치료를 받는 점 등을 고려해 본인 동의를 받아 얼굴 사진 대신 운전면허증 사진을 공개했다.

김훈은 지난 14일 오전 8시58분쯤 남양주시 오남읍의 한 길거리에서 과거 교제했던 20대 여성 A씨를 살해한 혐의를 받는다. 당시 A씨가 탄 차의 창문을 깨고 범행을 저지른 김훈은 과거 다른 성범죄 전력으로 차고 있던 전자발찌를 끊은 뒤 자신의 차를 타고 달아났다가 약 1시간 만에 양평군에서 검거됐다.

김훈은 A씨에 대한 지속적인 가정폭력과 스토킹으로 인해 가정폭력처벌법상 임시조치 2·3호와 스토킹 처벌법상 잠정조치 1·2·3호 적용을 받았고, 이에 따라 A씨에게 연락하거나 주거와 직장 100m 이내 접근이 금지된 상태였다. 사건 발생 전 A씨의 차량에서는 김훈이 부착한 것으로 추정되는 위치추적 장치가 두 차례 발견됐으며, A씨는 공포를 호소하며 여러 차례 이사하는 등 스토킹 피해를 겪은 것으로 전해졌다.