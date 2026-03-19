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[속보]트럼프 “카타르 LNG 재공격 땐 이란 가스전 전례 없는 폭격으로 날려버릴 것”

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[속보]트럼프 “카타르 LNG 재공격 땐 이란 가스전 전례 없는 폭격으로 날려버릴 것”

입력 2026.03.19 12:01

수정 2026.03.19 12:24

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이스라엘의 공습엔 “미국은 전혀 몰랐다”

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 카타르 액화천연가스(LNG) 시설을 다시 공격할 경우 이란에 전례 없는 대규모 폭격을 가하겠다고 18일(현지시간) 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “이란이 아무런 잘못도 없는 카타르를 공격하기로 무모하게 결정하지 않는다면, 이스라엘은 매우 중요하고 가치 있는 (이란) 사우스파르스 가스전에 대한 추가 공격을 감행하지 않을 것”이라고 썼다.

그러면서 “이란이 카타르를 공격한다면, 미국은 이스라엘의 도움이나 동의 여부와 상관없이 이란이 한 번도 목격한 적 없는 수준의 강력한 힘으로 사우스파르스 가스전 전체를 대대적으로 폭파할 것”이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 이스라엘의 사우스파르스 공격과 관련해 “미국은 이번 공격에 대해 전혀 알지 못했다”면서 “카타르 역시 어떠한 형태로든 이에 관여하지 않았다. 이란은 부당하게 카타르 LNG 가스 시설을 공격했다”고 밝혔다.

그는 “나는 이러한 수준의 폭력과 파괴가 이란의 미래에 미칠 장기적 영향 때문에 이를 승인하고 싶지 않다”면서도 “만약 카타르의 LNG 시설이 다시 공격받는다면 주저 없이 행동에 나설 것”이라고 덧붙였다.

앞서 이스라엘이 이란 최대 가스전인 사우스파르스와 이와 직결된 이란 남서부 해안 아살루예의 천연가스 정제시설 단지를 폭격하자, 이란은 이에 대한 보복으로 카타르 에너지 시설을 공격했다.

카타르 내무부는 이란의 공격으로 카타르 북부 해안 라스라판 지역의 국가 핵심 가스 시설에서 화재가 발생했다고 밝혔다. 라스라판은 글로벌 LNG 공급량의 약 20%를 차지하는 LNG 생산·수출 거점이다.

가스전 폭격당한 이란 “또 공격 땐 걸프 에너지시설 완전 파괴”···카타르엔 미사일 보복

이란이 에너지 시설에 대한 공격이 반복될 경우 걸프 지역의 에너지 인프라를 완전히 파괴하겠다고 경고했다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 18일(현지시간) 엑스에 이스라엘의 이란 최대 가스전 폭격을 언급하며 “이번 공격은 상황을 더욱 복잡하게 만들 것이며, 그 파장은 전 세계를 휩쓸 통제 불능의 결과를 초래할 수 있다”고 밝혔다. 이어 “이러한 공격이...

https://www.khan.co.kr/article/202603190811001

‘세계 LNG 20% 공급’ 카타르 가스 시설 “광범위한 피해”···이란 외교관 추방

이스라엘의 가스전 폭격에 대한 보복으로 이란이 카타르 주요 가스 시설을 공격한 것에 대해 카타르는 “국가 안보에 대한 직접적인 위협”으로 규정하고 이란 외교관들에 대해 추방 명령을 내렸다. 카타르 내무부는 18일(현지시간) 이란의 공격으로 북부 해안에 위치한 국가 핵심 가스 시설에서 화재가 발생했다고 발표했다. 내무부는 “이란의 표적 공격 이후 현재 ...

https://www.khan.co.kr/article/202603190822001

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