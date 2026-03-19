지난해 카드사 순익 2조3000억…가맹점수수료 감소에 8.9%↓

전업 카드사 8곳의 지난해 당기순이익이 2300억원 넘게 줄어든 것으로 집계됐다.

금융감독원이 19일 공개한 ‘2025년 여신전문금융회사 영업실적(잠정)’을 보면, 지난해 전업 카드사의 당기순이익은 2조3602억원으로 전년(2조5910억원)보다 8.9%(2308억원) 줄었다. 카드대출(2938억원)과 할부카드수수료(1450억원) 수익은 증가했지만 가맹점수수료 수익이 4427억원 뒷걸음질 쳤다.

건전성 지표는 소폭 개선됐다. 지난해 말 카드사의 연체율(1개월 이상)은 1.52%로 1년 전(1.65%)과 비교해 0.13%포인트 하락했다. 3개월 이상 연체된 여신을 뜻하는 고정이하여신 비율은 1.15%로 같은 기간 0.01%포인트 내려갔다. 대손충당금 적립률은 106.2%로 전년보다 1.9%포인트 하락했으나 모든 카드사가 적립률 100%를 넘겼다.

카드사를 제외한 할부금융사 등 여신전문금융사의 지난해 당기순이익은 3조5524억원으로 1년 전(2조4819억원)보다 43.1%(1조705억원) 늘었다. 리스·렌털·할부(9978억원)와 유가증권 관련(5410억원) 수익이 증가한 영향이다.

금감원은 “올해 카드사와 비카드사의 수익성 추이를 면밀히 지켜보면서 자체 채무조정 활성화와 부실 우려 채권 관리를 지속적으로 유도하겠다”며 “특히 국내외 금융시장 불확실성이 확대된 만큼 유동성 관리 현황을 수시로 점검하겠다”고 밝혔다.

한편 지난해 전체 신용·체크카드 이용액은 1255조1000억원으로 전년(1183조2000억원)보다 3.5%(42조1000억원) 증가했다. 카드대출 이용액은 110조3000억원으로 같은 기간 5.1%(5조4000억원) 늘었다.