민주당 박찬대 “인천공항 통합설, 전혀 논의된 바 없는 뜬소문”

더불어민주당 박찬대 인천시장 후보는 “정부가 인천국제공항공사와 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단 등 3개 공항 운영기관을 통합하려는 것은 근거 없는 억측”이라고 밝혔다.

박 후보는 19일 SNS를 통해 “인천공항 통합설에 대한 보도를 접하자마자 국토교통부 장관과 재정경제부 장관에게 확인한 바 정부 내부에서 전혀 논의된 바 없는 뜬 소문에 불과했다”고 주장했다.

이어 “인천공항은 세계를 상대로 경쟁하는 대한민국의 자랑스러운 허브공항으로, 이를 단순한 통폐합 논리로 다룰 수 없다”며 “더 과감하게 투자하고 경쟁력을 높여야 한다”고 강조했다.

이어 “지역공항은 지역의 특성에 맞게 육성해야 한다”고 덧붙였다.

최근 정부는 인천국제공항공사와 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단 등 3개 공항 운영기관을 통합하는 방안을 검토한다는 소식이 알려지면서 인천공항 노조와 인천지역 시민·노동단체 등은 ‘졸속 통합’이라며 강력 반발하고 있다

앞서 지난 18일 국민의힘 인천시장 후보로 공천이 확정된 유정복 인천시장도 SNS를 통해 “인천공항의 수익이 가덕도 바다에 매몰될 위기에 처했다”며 철회를 촉구했다.

유 시장은 “흑자경영으로 글로벌 허브공항의 위상을 굳건히 지켜온 인천공항이 만성 적자의 지방공항과 10조원 이상이 투입되는 가덕도신공항 건설비용까지 떠안는 것이 과연 합리적인 정책인지 의심스럽다”며 “이는 인천공항의 수익을 가덕도 바다에 매몰될 위기와 함께 인천공항 5단계 건설사업 등에 쓰여야 할 재원이 역외로 유출되는 것”이라고 주장했다.