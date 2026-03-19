지난해 혼인 24만건, 2018년 이후 최대···‘연상연하’ 부부 20% 돌파

지난해 혼인 건수가 24만 건을 넘어서며 2018년 이후 7년 만에 최고치를 기록했다. 결혼을 많이 하는 30대 초반 인구가 늘어난 데다, 결혼에 대한 인식이 개선되고 있는 영향으로 풀이된다. 남녀 간 나이 차도 줄어들면서 ‘연상연하’ 부부 비중도 처음으로 20%를 돌파했다.

국가데이터처가 19일 발표한 ‘2025년 혼인·이혼 통계’를 보면, 지난해 혼인 건수는 24만건으로 전년대비 1만8000건(8.1%) 증가했다. 2018년(25만8000건) 이후 7년 만에 최대치로, 혼인 수가 코로나 이전 수준으로 회복된 것이다.

혼인 건수는 2022년 19만2000건으로 바닥을 찍은 뒤 2023년 19만4000건, 2024년 22만2000건, 지난해 24만 건으로 3년 연속 증가했다.

혼인 건수 증가는 30대 초반 연령대가 이끌었다. 연령별로 보면 30대 초반(30~34세) 남성의 혼인 건수(9만9000건)가 1년 전보다 13.5% 늘었고, 30대 초반 여성의 혼인 건수(9만5000건)도 13.2% 늘었다. 두 성별 모두 30대 초반의 혼인 증가율이 가장 높았다.

앞·뒤 세대보다 인구가 많은 에코붐 세대(1991~1996년생)가 결혼을 많이 하는 나이대에 접어들면서 혼인 건수 증가에도 영향을 미친 것으로 풀이된다.

혼인에 대한 인식이 개선된 것도 영향을 미친 것으로 보인다. 또 코로나 당시 미뤄뒀던 결혼을 진행한 기저효과도 있다. 실제로 인구 1000명당 혼인 건수를 뜻하는 조혼인율은 전년대비 0.4건 늘어난 4.7건을 기록했다.

박현정 국가데이터처 인구동향과장은 “지난해 혼인 증가율은 혼인특혜 적용 이듬해인 1997년 이후로 2024년에 이어 역대 두 번째로 높은 수치”라며 “미혼 남녀 사이에서 ‘결혼을 해야 한다’는 응답이 증가한 것도 혼인 건 수 증가에 영향을 미쳤다”고 말했다.

평균 초혼 연령은 남자는 33.9세로 전년과 같았고, 여자는 31.6세로 전년대비 0.1세 상승했다. 10년 전과 비교하면 남자는 1.3세, 여자는 1.7세 상승했다. 평균 초혼 연령은 남녀 모두 서울이 가장 높았다.

초혼 부부 중 여자 연상 비중(20.2%)은 전년대비 0.3%포인트 올라 20% 선을 처음으로 돌파했다. 남자 연상 비중(63.0%)은 전년대비 0.4%포인트 감소했고, 동갑(16.7%)은 0.1%포인트 증가했다. 동갑·여성 연상 부부가 늘어나면서 남녀 간 나이 차는 지난해 2.2세로 줄어 역대 최소치를 기록했다.

박 과장은 “가부장적인 사회적 분위기가 과거보다 줄어든 것이 ‘연상연하’ 부부 증가에도 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.

외국인의 혼인 건수는 2만1000건으로 전년대비 0.3% 줄었다. 전체 혼인 중 차지하는 비중은 8.6%로 전년대비 0.7%포인트 하락했다.

이혼 건수는 8만8000건으로 전년대비 3.3% 감소했다. 다만 60세 이상 부부의 ‘황혼 이혼’은 증가 추세를 보였다. 이혼 부부를 혼인 지속기간 기준으로 나눠보면 ‘30년 이상’이 17.7%로 가장 많았고, 이어 ‘5~9년’(17.3%), ‘4년 이하’(16.3%) 순이었다.