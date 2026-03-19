창간 80주년 경향신문

경찰, 윤석열 정부 ‘건폭 항의’ 분신 사망 ‘고 양회동 CCTV 유출 사건’ 조선일보 압수수색

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경찰이 건설노동자 고 양회동씨 명예훼손 보도와 검찰 CCTV 유출 사건을 재수사하면서 지난 18일 조선일보 본사를 압수수색했다.

21대 대선 직후인 지난 5일 '건설노조원 분신방조 의혹 보도' 사건 대리인에게 서울경찰청 반부패수사대가 지난달 23일자로 보낸 수사결과 통지서가 도착했다.

분신방조 의혹을 보도한 전 조선일보 기자, 이 기사를 인용해 의혹을 확산시킨 혐의를 받는 원희룡 전 국토교통부 장관 등에 대해 '혐의없음' 결정이 내려졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경찰, 윤석열 정부 ‘건폭 항의’ 분신 사망 ‘고 양회동 CCTV 유출 사건’ 조선일보 압수수색

입력 2026.03.19 14:16

수정 2026.03.19 14:43

펼치기/접기
  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

건설노조 관계자들이 지난해 7월8일 대통령실 인근에서 기자회견을 열고 고 양회동씨 분신 사건의 재수사를 촉구하고 있다. 정효진 기자

건설노조 관계자들이 지난해 7월8일 대통령실 인근에서 기자회견을 열고 고 양회동씨 분신 사건의 재수사를 촉구하고 있다. 정효진 기자

경찰이 건설노동자 고 양회동씨 명예훼손 보도와 검찰 CCTV 유출 사건을 재수사하면서 지난 18일 조선일보 본사를 압수수색했다.

19일 경향신문 취재를 종합하면, 서울경찰청 반부패수사대는 전날 서울 중구 조선일보 본사를 압수수색해 관련 보도를 했던 조선일보 자회사 조선NS의 전 기자 최모씨의 이메일 기록 등을 확인했다.

양씨는 2023년 5월1일 민주노총 건설노조원들을 ‘건폭(건설노동자·폭력배 합성어)’이라 지목하는 윤석열 정부에 항의하다 분신해 숨졌다. 사건 보름 뒤, 조선일보는 ‘건설노조 간부 홍성헌씨가 양씨의 분신을 방조했다’는 취지의 기사를 내보냈다. ‘독자 제공’ CCTV 화면도 포함됐다. 경찰은 양씨 사망 사건을 수사하면서 홍씨가 분신을 방조하지 않았다고 판단했다.

같은 해 양씨 유가족과 건설노조는 해당 기사를 쓴 최씨와 이 기사를 SNS에서 인용해 의혹을 확산한 원희룡 전 국토교통부 장관을 고소했다. 두 달 뒤엔 이 기사에 사용된 사진이 강원도 춘천지검 강릉지청 민원실 CCTV 영상이라는 감정 결과를 경찰에 제출했다. 하지만 지난해 6월 경찰은 두 사람에 대해 ‘혐의없음’ 결정을 내리고 CCTV 화면 유출자는 누구인지 찾지 못했다며 ‘수사 중지’ 결정을 했다. 유가족 등의 이의 제기로 경찰은 같은 해 7월 최씨를 명예훼손 혐의로 검찰에 송치했고, 8월 수사를 재개했다.

건설노조는 19일 성명을 내 “2023년 6월 최초 고소를 포함해 재수사 결정 이후에도 아무런 강제수사를 하지 않다 이제야 압수수색을 하니 증거가 남아있겠는가”라며 “피고소인이 퇴사했다는 이유로 형식적인 수사에 그칠 것이 아니라 조선일보 메일 서버와 피고소인에 대한 강제수사 등 할 수 있는 모든 수사 방법을 동원해 유출자와 관련자를 밝혀내 처벌할 것을 강력히 촉구한다“고 밝혔다.

‘양회동 분신방조 허위보도’ 유족 “2년 끌던 수사, 어떻게 ‘무혐의’가 나오나”

21대 대선 직후인 지난 5일 ‘건설노조원 분신방조 의혹 보도’ 사건 대리인에게 서울경찰청 반부패수사대가 지난달 23일자로 보낸 수사결과 통지서가 도착했다. 분신방조 의혹을 보도한 전 조선일보 기자, 이 기사를 인용해 의혹을 확산시킨 혐의를 받는 원희룡 전 국토교통부 장관 등에 대해 ‘혐의없음’ 결정이 내려졌다. 이 기사에 담긴 폐쇄회로(CC)TV 화...

https://www.khan.co.kr/article/202506081715001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글