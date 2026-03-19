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본문 요약

안녕하세요'를 확대 운영한다고 19일 밝혔다.

hy는 프레시 매니저의 정기 방문 시스템을 기반으로 홀몸노인돌봄활동 등 안부 확인 중심 사회공헌을 30년 넘게 이어오고 있다.

최동일 hy 홍보부문장은 "전국 단위 유통망과 지역에 밀착한 프레시 매니저 조직은 hy만의 경쟁력"이라며 "프레시 매니저의 정기적인 방문을 통해 안부를 묻는 일상이 북한이탈주민을 포함한 소외계층의 안전망이 되도록, 현장 중심의 민관 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.

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hy, 북한이탈주민 안부 확인 ‘똑똑! 안녕하세요’ 사업 확대

입력 2026.03.19 14:26

  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

hy 현장 프레시 매니저가 북한이탈주민을 찾아 안부를 묻고 있다. hy 제공

hy 현장 프레시 매니저가 북한이탈주민을 찾아 안부를 묻고 있다. hy 제공

hy(옛 한국야쿠르트)는 남북하나재단과 함께 북한이탈주민을 위한 안부확인 사회공헌사업 ‘똑똑! 안녕하세요’를 확대 운영한다고 19일 밝혔다.

‘똑똑! 안녕하세요’는 프레시 매니저(방문 판매원)가 대상 가정을 직접 방문해 식음료를 전달하고 생활 상태와 위기 징후를 확인하는 사업이다. 정기 방문을 통해 고독사를 예방하고 건강 관리를 지원하는 것이다.

프레시 매니저가 현장에서 위기 가정을 발견하면 남북하나재단은 통일부, 지자체, 하나센터 등 관계 기관과 즉시 연계해 의료 지원과 생계비 지원 등 긴급 조치를 진행한다. 현장 확인과 공공 지원을 연결한 민관협력 구조가 특징이다.

hy와 남북하나재단은 2023년부터 공동사업을 시작했다. 첫해 235명이던 지원 대상자는 올해 기준 1350명으로 늘었다. 사업 금액도 2023년 약 1억2000만원에서 2026년 약 8억1000만원으로 증가했다.

만족도 조사 결과 대상자 중 88%가 만족한다고 답했다.

hy는 프레시 매니저의 정기 방문 시스템을 기반으로 홀몸노인돌봄활동 등 안부 확인 중심 사회공헌을 30년 넘게 이어오고 있다.

최동일 hy 홍보부문장은 “전국 단위 유통망과 지역에 밀착한 프레시 매니저 조직은 hy만의 경쟁력”이라며 “프레시 매니저의 정기적인 방문을 통해 안부를 묻는 일상이 북한이탈주민을 포함한 소외계층의 안전망이 되도록, 현장 중심의 민관 협력을 지속해 나가겠다”고 말했다.

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