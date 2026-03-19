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충북 청주시가 육거리시장을 관광상품으로 육성하기 위해 지난해 시범사업으로 선보였던 야시장을 상설 운영한다.

시는 이곳을 관광 상품화 하기 위해 지난해 '육거리야시장 만원' 시범 사업을 진행했다.

지난해 6월부터 12월까지 총 26회에 걸쳐 진행된 '육거리야시장 만원' 사업에서 이동식 판매대, 푸드트럭, 프리마켓 등 총 40개팀이 참여해 시장을 밝혔다.

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시장을 야간 관광상품으로…청주시, ‘육거리야시장 만원’상설 운영

입력 2026.03.19 14:30

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 청주시가 지난해 진행한 ‘육거리야시장 만원’ 시범사업이 열리고 있는 육거리시장 모습. 청주시 제공.

충북 청주시가 지난해 진행한 ‘육거리야시장 만원’ 시범사업이 열리고 있는 육거리시장 모습. 청주시 제공.

충북 청주시가 육거리시장을 관광상품으로 육성하기 위해 지난해 시범사업으로 선보였던 야시장을 상설 운영한다.

청주시는 오는 4월 10일부터 ‘육거리야시장 만원’을 상설 운영한다고 19일 밝혔다.

1906년에 형성된 육거리 시장은 8만6000㎡ 면적에 385개의 점포가 있다. 전국에서 다섯번째 규모다. 시는 이곳을 관광 상품화 하기 위해 지난해 ‘육거리야시장 만원’ 시범 사업을 진행했다.

지난해 6월부터 12월까지 총 26회에 걸쳐 진행된 ‘육거리야시장 만원’ 사업에서 이동식 판매대, 푸드트럭, 프리마켓 등 총 40개팀이 참여해 시장을 밝혔다.

시범 사업 기간 동안 약 16만 명의 방문객이 육거리 시장을 찾았다. 또 20억2000만 원의 매출을 기록한 것으로 집계됐다.

시는 지난해 성공적인 성과를 바탕으로 올해 이 사업을 정식으로 추진한다.

‘육거리야시장 만원’은 내달 10일부터 7월 4일까지 매주 금·토요일 진행된다. 이 기간에 육거리시장에서는 포차와 먹거리존, 푸드트럭존 등이 운영된다. 또 거리공연과 경품 추첨 등의 프로그램도 준비돼 있다.

육거리의 다양한 먹거리를 주류와 함께 구매해도 1만 원을 넘지 않도록 하는 ‘만원 콘셉트’는 올해 그대로 유지된다.

시는 7월 4일 이후 육거리야시장 만원 사업을 잠시 중단한 뒤 오는 9월부터 하반기부터 다시 운영할 계획이다.

청주시 관계자는 “육거리야시장 만원 사업을 통해 육거리 시장을 시민들이 다시 찾고 싶은 전통시장으로 만들어나가겠다”고 말했다.

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