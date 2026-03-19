국고보조금, 세계 최초로 ‘예금토큰’으로 준다…전기차 충전시설에 시범사업

구윤철 “2030년까지 국고금 25%는 디지털화폐로 집행”

정부가 세계 최초로 국고보조금을 디지털화폐로 지급한다. 300억원 규모의 전기차 충전시설 구축 사업이 첫 시범 사업 대상이다. 주차장, 대형마트 등에 전기차 충전시설을 설치하려는 사업자에게 한국은행이 발행하는 디지털화폐를 기반으로 하는 예금토큰으로 보조금을 지급하겠다는 것이다.

재정경제부와 기후에너지환경부, 한국은행은 오는 24일 정부서울청사에서 디지털화폐를 활용한 국고금 집행 시범 사업을 공동으로 추진하는 내용의 업무협약(MOU)을 체결할 예정이라고 19일 밝혔다.

협약은 한국은행의 기관용 디지털화폐를 기반으로 시중은행이 발행하는 예금토큰을 활용해 국고보조금을 지급하는 내용이 핵심이다. 예금토큰은 시중은행이 은행 예금을 블록체인상 디지털 형태의 자산으로 바꾼 것이다. 디지털화폐를 국고보조금 사업에 적용하는 것은 세계에서 최초다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 “2030년까지 국고금 집행의 4분의 1을 디지털화폐로 전환하는 것이 목표”라고 말했다.

기후에너지환경부가 추진하는 300억원 규모의 ‘전기차 충전시설(최대출력 30~50kW) 구축’이 시범사업 대상이다. 대형마트, 영화관, 대규모 주차장, 아파트 단지 등을 소유·운영하는 주체에게 전기차 충전기 설치 비용의 50% 이내로 보조금을 지원하는 사업이다. 보조사업자인 한국환경공단은 오는 5월 사업대상자를 공모해 6월 선정하고 예금토큰으로 보조금을 집행할 예정이다.

정부는 예금토큰이 일반 가상자산과 달리 추적 가능해 보조금 부정수급 예방 효과가 있다고 설명했다. 재경부 관계자는 “예금토큰은 사용처를 제한할 수 있어 부정 사용을 사전에 완전히 차단할 수 있고, 결제 내역도 자동으로 기록에 남기 때문에 국고보조금 지급 과정을 관리하는 데 드는 행정비용을 감축할 수 있다”고 설명했다.

구 부총리는 “이번 협약이 디지털 기술을 활용한 재정 집행 혁신의 출발점으로 국고금 집행의 투명성과 효율성을 높이는 계기가 될 것을 기대한다”며 “디지털화폐 활용 사업을 적극 발굴해 확대하겠다”고 말했다. 이창용 한은 총재는 “한은은 디지털화폐 인프라를 계속 확장해 블록체인 기반 국고금 집행이 성공적으로 이행되도록 적극 지원할 계획”이라고 말했다.