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전남 무안 오리농장서 조류인플루엔자···육용오리 1만6000여마리 살처분

입력 2026.03.19 14:54

H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출된 전남 무안군의 한 오리농장. 전남도 제공

H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출된 전남 무안군의 한 오리농장. 전남도 제공

전남도는 19일 “무안군의 한 오리농장 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다”고 밝혔다.

해당 농장은 육용오리 1만6000여마리를 사육하는 농장이다. 사육 단계 예찰검사에서 항원이 검출됐다.

병원성 여부에 대한 최종 판정은 농림축산검역본부에서 진행 중이며 결과 도출까지 1~3일이 소요될 전망이다.

전남도는 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀을 투입해 해당 농장의 출입을 통제하고 살처분 등 방역 조치를 했다. 발생 농장 10㎞ 내 가금농장에 대한 정밀검사를 진행하고 있다. 주변 소하천, 저수지 인근 도로와 농장 진입로 등에는 가용 소독 자원을 총동원해 방역 소독을 강화했다.

특히 발생 계열사 및 지역 오리농장, 도축장·사료공장 등 축산 시설과 차량을 대상으로 20일 오후 1시까지 24시간 동안 일시이동중지명령을 내렸다.

고병원성 AI는 이날 기준 전국적으로 58건, 전남지역에서는 지난해 12월8일부터 나주, 영암, 곡성, 구례 등에서 총 10건이 발생했다.

이영남 전남도 동물방역과장은 “고병원성 조류인플루엔자가 산발적으로 발생하고 있고 철새 북상 시기와 맞물려 추가 발생 위험이 크다”며 “가금농가는 농장 출입통제, 장화 갈아신기, 하루 2회 이상 소독 등 기본 방역수칙을 철저히 지켜달라”고 말했다.

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