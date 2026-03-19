영화 ‘왕사남’ 흥행에 영월 상권도 살아나나···소상공인 매출 급증

영화 <왕과 사는 남자>(왕사남) 관객이 1400만명에 육박하며 돌풍을 일으키면서 주요 촬영지인 강원 영월군 소상공인 매출이 크게 증가했다. 콘텐츠 흥행이 지역 경제에 긍정적인 영향을 미친 것으로, 일시적 특수가 아닌 지속적인 경쟁력으로 이어져야 한다는 지적이 나온다.

소상공인시장진흥공단은 <왕사남>이 개봉한 지난달 4일을 전후로 KB카드 데이터를 분석한 결과, 개봉 후 4주간 하루 평균 매출이 개봉 전 4주간보다 35.7% 늘었다고 19일 밝혔다. 영월 지역 2161개 점포를 대상으로 벌인 조사로, 콘텐츠 흥행이라는 외부 요인이 지역 상권에 미치는 경제적 파급효과를 데이터로 검증한 첫 사례라고 소진공은 설명했다.

해당 기간 매출을 업종별로 보면, 숙박·음식점업이 52.5% 늘어 가장 높은 증가율을 기록했다. 이어 예술·스포츠·여가서비스업과 도소매업이 각각 37.8%, 27.0%를 차지했다. 요일별로는 주말 매출이 68.5% 증가해 주중(22.1%)보다 높았다. 관광 수요가 주말에 집중되는 경향을 보였기 때문으로 풀이된다.

지난해 같은 기간 대비 매출은 16.4% 증가했다. 업종별로는 예술·스포츠·여가서비스업이 59.9%로 가장 크게 늘었다. 이어 숙박·음식점업 21.5%, 도소매업 11.7% 등 증가했다. 요일별로는 주말 26.1%, 주중 11.4% 증가해 전반적으로 주말 중심 매출 확대 흐름이 이어졌다고 소진공은 설명했다.

소진공은 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 공연과 관련해 인근 상권에 미칠 낙수효과와 소상공인 체감 경기를 체계적으로 분석할 계획이다.

인태연 소진공 이사장은 “연구소를 중심으로 급변하는 상권 트렌드와 지역별 주요 이슈에 대응하며 소상공인의 경영 현황을 심층 분석하겠다”면서 “이번 분석 결과가 지역 상권의 자생력을 높이는 기반이 되길 바란다”고 말했다.

<왕사남>은 1457년 왕위에서 쫓겨나 영월로 유배된 조선 시대 단종과 마을 부흥을 위해 애쓰는 촌장 엄흥도 이야기를 그린 영화다. 이날 현재 누적 관객 수는 1384만명으로 1400만명 돌파를 눈앞에 두고 있다.