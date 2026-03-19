“무알코올 ‘테라제로’ 나왔다”

하이트진로음료가 무알코올 ‘테라 제로’를 전격 출시했다.

하이트진로음료는 맥주맛 본연의 풍미와 강렬한 탄산감을 살린 무알코올 ‘테라제로’를 내놨다고 19일 밝혔다.

이번 신제품에는 국내 최초로 무알코올 맥주맛 음료 시장을 개척하고 시장을 성장시켜온 하이트진로음료의 제조 노하우를 고스란히 담았다. ‘하이트제로0.00’이 건강과 기능성을 강조하며 무알코올 맥주맛 음료의 기준을 제시했다면 테라 제로는 소버 큐리어스(Sober Curious) 확산 흐름 속에서 단순한 대체 음료를 넘어 맥주맛 특유의 풍미를 그대로 즐기려는 소비자 취향을 겨냥했다.

테라 제로는 호주산 청정 맥아 농축액으로 맥아 특유의 고소한 향과 깊은 풍미를 살렸으며 입안에서 시원하게 터지는 강력한 탄산감으로 청량감을 더했다. 발효 과정을 거치지 않아 제조 단계부터 알코올이 생성되지 않는 ‘비발효 공법’을 적용해 제조 공정에서도 차별화를 꾀했다. 알코올은 물론 칼로리·당류·감미료까지 4가지를 배제한 ‘리얼 제로’ 제품으로 부담 없이 즐기기에 좋다.

하이트진로음료 관계자는 “테라제로는 무알코올 음료에서도 맥주 수준의 만족감을 기대하는 소비자들을 위해 개발된 전략적 제품”이라며 “테라 제로 출시를 기점으로 기존 시장 1위 제품인 하이트제로0.00과 함께 무알코올 맥주맛 음료 라인업을 강화해 시장지배력을 한층 강화할 것”이라고 말했다.