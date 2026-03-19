세종 정원서 외로움 달랜다···한수정, 취약계층 고립 해소 나선다

종촌종합복지센터와 ‘교육·복지 연계’ 협약 체결

산림청 산하 한국수목원정원관리원(한수정)과 중촌종합복지센터 종합사회복지관이 정원 활동을 매개로 취약계층의 정서적 고립 해소와 지역 복지 연계를 강화하기 위해 손을 맞잡았다.

한수정과 종촌종합복지센터 종합사회복지관은 19일 중촌종합사회복지관에서 지역사회 상생 발전 및 공공서비스 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 계기로 양 기관은 국립세종수목원의 교육 전문성과 종촌종합복지센터의 복지 네트워크를 결합해 지역 내 취약계층의 정서적 고립을 예방하고 사회적 가치를 창출할 계획이다.

양 기관은 교육·전시·행사 등 문화 서비스 공동 운영, 지역사회 발전을 위한 공동 연구 및 홍보 등 공공성 강화를 위한 다양한 협력을 추진하기로 했다.

특히 사회적 고립 위험이 있는 어르신들을 대상으로 식물을 심고 가꾸는 정원 가꾸기 및 반려식물 교육 프로그램을 운영한다.

이를 통해 참여자들이 이웃과 소통하며 심리적 안정을 찾고 사회적 관계망을 회복할 수 있도록 지원할 방침이다.

강신구 국립세종수목원장은 “이번 협약은 지역 복지 거점과 협력해 소외된 이웃을 위한 정원 문화를 확산하는 계기가 될 것”이라며 “어르신들이 정원 활동을 통해 보다 건강하고 활기찬 일상을 누릴 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.