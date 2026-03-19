창간 80주년 경향신문

세종 정원서 외로움 달랜다···한수정, 취약계층 고립 해소 나선다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

산림청 산하 한국수목원정원관리원과 중촌종합복지센터 종합사회복지관이 정원 활동을 매개로 취약계층의 정서적 고립 해소와 지역 복지 연계를 강화하기 위해 손을 맞잡았다.

한수정과 종촌종합복지센터 종합사회복지관은 19일 중촌종합사회복지관에서 지역사회 상생 발전 및 공공서비스 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 계기로 양 기관은 국립세종수목원의 교육 전문성과 종촌종합복지센터의 복지 네트워크를 결합해 지역 내 취약계층의 정서적 고립을 예방하고 사회적 가치를 창출할 계획이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

세종 정원서 외로움 달랜다···한수정, 취약계층 고립 해소 나선다

입력 2026.03.19 15:02

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

종촌종합복지센터와 ‘교육·복지 연계’ 협약 체결

강신구 국립세종수목원장(오른쪽)과 정기룡 종촌종합복지센터 종합사회복지관장이 19일 종촌종합사회복지관에서 지역사회 상생 발전 및 공공서비스 확대를 위한 업무협약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국수목원정원관리원 제공

강신구 국립세종수목원장(오른쪽)과 정기룡 종촌종합복지센터 종합사회복지관장이 19일 종촌종합사회복지관에서 지역사회 상생 발전 및 공공서비스 확대를 위한 업무협약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국수목원정원관리원 제공

산림청 산하 한국수목원정원관리원(한수정)과 중촌종합복지센터 종합사회복지관이 정원 활동을 매개로 취약계층의 정서적 고립 해소와 지역 복지 연계를 강화하기 위해 손을 맞잡았다.

한수정과 종촌종합복지센터 종합사회복지관은 19일 중촌종합사회복지관에서 지역사회 상생 발전 및 공공서비스 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 계기로 양 기관은 국립세종수목원의 교육 전문성과 종촌종합복지센터의 복지 네트워크를 결합해 지역 내 취약계층의 정서적 고립을 예방하고 사회적 가치를 창출할 계획이다.

양 기관은 교육·전시·행사 등 문화 서비스 공동 운영, 지역사회 발전을 위한 공동 연구 및 홍보 등 공공성 강화를 위한 다양한 협력을 추진하기로 했다.

특히 사회적 고립 위험이 있는 어르신들을 대상으로 식물을 심고 가꾸는 정원 가꾸기 및 반려식물 교육 프로그램을 운영한다.

이를 통해 참여자들이 이웃과 소통하며 심리적 안정을 찾고 사회적 관계망을 회복할 수 있도록 지원할 방침이다.

강신구 국립세종수목원장은 “이번 협약은 지역 복지 거점과 협력해 소외된 이웃을 위한 정원 문화를 확산하는 계기가 될 것”이라며 “어르신들이 정원 활동을 통해 보다 건강하고 활기찬 일상을 누릴 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글