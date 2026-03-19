‘위험 알고도 방치’ 소규모 현장 맞춤 대책…광주시 ‘안전망 구축’

20인 미만 사업장·1억원 공사 현장 대상

광주시가 산업재해 발생 우려가 큰 소규모 사업장과 건설 현장을 대상으로 맞춤형 안전대책을 시행한다.

광주시는 19일 안전관리 여건이 상대적으로 취약한 소규모 사업장의 중대재해 예방 체계를 강화하기 위해 ‘소규모 밀착 안전망 구축 사업’을 추진한다고 밝혔다.

시는 노동자 5인 이상 20인 미만 소규모 제조업체와 공사금액 1억원 미만의 초소규모 건설 현장을 대상으로 맞춤형 안전대책을 마련해 시행한다는 방침이다. 고용노동부 공모를 통해 6억원의 사업비도 확보했다.

이들 사업장은 중대재해의 사각지대로 꼽혀 왔다. 광주지역에서 중대재해로 사망한 노동자는 지난해 24명으로 2024년(15명)보다 크게 증가했다.

광주지방노동청 자료를 보면 건설업 노동자 사망사고 중 65.7%는 공사비 50억원 미만 현장에서 발생했다. 이중 1억원 미만 초소규모 현장 사망자가 크게 증가하고 있다. 초소규모 사업장은 짧은 공사시간 등으로 행정 감독의 손길이 잘 닿지 않는다.

소규모 사업장 역시 끼임과 지게차에 의한 부딪힘 등 ‘재래형 산업재해’가 반복되고 있다. 영세 사업장들은 위험을 알면서도 비용 부담과 설비 노후화로 인해 위험이 방치돼 있다.

광주시는 ‘제조업 안전길잡이 구축 사업’을 통해 경보기 등 스마트 안전 설비의 설치를 지원한다. 또 사업장별 맞춤형 보호구를 보급하고 작업전 안전점검회의 지도와 현장 맞춤형 상담 등을 진행해 실질적인 안전관리 역량을 높일 계획이다.

소규모 건설 현장에는 ‘건설 안전기동대’를 운영한다. 사고위험이 큰 현장에 안전시설물과 보호구를 신속히 지원하고 밀착 맞춤형 기술지도를 실시해 사고 가능성을 선제적으로 차단할 방침이다.

시는 ‘광주형 안심 일터 표준 모델’을 마련해 지역 산업현장에 확산시킬 계획이다.

김준영 시민안전실장은 “전문기관과 협력해 지역 산업현장을 더욱 촘촘히 살피고 안전관리 지원을 강화하겠다”며 “소규모 사업장까지 체감할 수 있는 실효성 있는 중대재해 예방체계를 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.