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본문 요약

오는 주말 전국이 맑고 포근한 봄 날씨를 보이겠다.

절기상 춘분인 20일 금요일 아침 최저기온은 영하 4도~6도, 낮 최고기온은 11~17도를 보이겠다.

21일 아침 최저기온은 영하 4도~7도, 낮 최고기온은 12~18도로 예보됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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BTS 야외 공연날 날씨 어떨까···일교차 크고 화창

입력 2026.03.19 15:05

  • 오경민 기자

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그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 외국인 관광객들이 서울 광화문광장에 설치되고 있는 공연 무대를 사진으로 담고 있다. 정지윤 선임기자

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 외국인 관광객들이 서울 광화문광장에 설치되고 있는 공연 무대를 사진으로 담고 있다. 정지윤 선임기자

오는 주말 전국이 맑고 포근한 봄 날씨를 보이겠다.

기상청은 19일 오전 정례브리핑을 열고 한반도가 당분간 이동성 고기압 영향권에 들면서 전국적으로 맑은 날씨가 이어지고 평년보다 높은 기온을 보이겠다고 예보했다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 공연이 예정된 서울을 비롯한 수도권의 21일 토요일 강수확률은 ‘0’으로 예보됐다. 이날 기온은 2~15도를 보이겠다.

당분간 전국적으로 아침에는 영하로 기온이 내려가고, 낮과 밤의 기온 차가 10~15도 안팎으로 크게 나타나겠다. 구름이 없어 낮에는 햇볕으로 기온이 빠르게 오르고, 밤에는 복사로 열에너지가 방출돼 기온이 빠르게 떨어지면서다.

절기상 춘분(春分)인 20일 금요일 아침 최저기온은 영하 4도~6도, 낮 최고기온은 11~17도를 보이겠다. 21일 아침 최저기온은 영하 4도~7도, 낮 최고기온은 12~18도로 예보됐다. 22일에는 기온이 더 오르겠다.

기상청은 “전국 내륙을 중심으로 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물의 냉해 피해에 유의해야 한다”며 “일교차가 크니 건강 관리에도 힘써야 한다”고 당부했다. 바람이 약하게 불어 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

날씨는 점차 풀려 다음 주 월요일인 23일부터는 아침 최저기온도 영상권에 드는 날씨가 이어질 것으로 기상청은 내다봤다. 아침 기온은 1~10도, 낮 기온은 12~19도로 평년(최저 0~7도, 최고 11~17도)과 비슷하거나 조금 높게 나타나겠다.

다음 주 화요일인 24일에는 기압골의 영향으로 오후부터 제주에 비가 내릴 가능성이 있다.

20일 오전부터 동해 중부 바깥 먼바다에 차차 바람이 강하게 불고 물결이 매우 높게 일 것으로 예상돼 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.

영문번역(English Translation)
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