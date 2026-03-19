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본문 요약

정교유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 19일 통일교로부터 금품을 수수한 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원을 피의자 신분으로 소환했다.

또 합수본은 윤 전 본부장이 금품을 전달했다고 지목한 임종성·김규환 전 의원도 피의자 신분으로 각각 두 차례 소환 조사했다.

전 의원까지 이날 조사하면 윤 전 본부장이 지목한 3명의 전·현직 의원에 대한 조사는 모두 마무리된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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합수본, 전재수 의원 첫 피의자 소환...‘통일교 금품 수수 의혹’ 수사 막바지

입력 2026.03.19 15:09

수정 2026.03.19 15:49

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통일교 금품 수수 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 검·경 합동수사본부가 있는 서울고검청사에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 권도현 기자

통일교 금품 수수 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 검·경 합동수사본부가 있는 서울고검청사에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 권도현 기자

정교유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부(합수본)가 19일 통일교로부터 금품을 수수한 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원을 피의자 신분으로 소환했다. 전 의원이 합수본에서 조사를 받는 건 이번이 처음이다.

전 의원은 이날 오전 10시 서울 서초구 서울고검에 마련된 합수본 사무실로 출석하면서 기자들과 만나 “참으로 할 일이 많은데 아까운 시간이 흘러가고 있다”며 “이른 시일 내에 결론이 나오기를 기대하겠다. 오늘 조사에 성실하게 임하겠다”고 말했다. ‘통일교로부터 현금이나 시계를 받았는지’ ‘해저터널 등 현안 청탁이 있었는지’를 묻는 말엔 “조사받고 나서 말씀드리겠다”고만 했다. 전 의원은 오는 6월3일 열리는 지방선거에서 부산시장 민주당 유력 후보로 거론된다.

전 의원은 2018년쯤 통일교 측으로부터 1000만원 상당의 불가리 시계와 현금 2000만원을 수수한 혐의(뇌물 수수, 정치자금법 위반)를 받는다. 수사팀은 통일교 측이 한·일 해저터널 등 숙원사업 추진을 위한 여론을 조성해 행정절차를 유리하게 할 목적으로 이 같은 대가성 로비를 했다고 의심한다. 윤영호 전 통일교 세계본부장은 앞선 민중기 특별검사팀 조사에서 ‘2018~2020년 전 의원, 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원 등에게 수천만원 상당의 금품을 건넸다’고 진술했다.

합수본은 전날엔 전 의원의 부인 최모씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 최씨를 상대로 전 의원의 명품시계 수수 여부 등을 캐물은 것으로 알려졌다. 앞서 합수본은 윤 전 본부장이 금품을 전달했다고 지목한 임종성·김규환 전 의원도 피의자 신분으로 각각 두 차례 소환 조사했다. 전 의원까지 이날 조사하면서 윤 전 본부장이 지목한 전·현직 국회의원 3명에 대한 조사는 마무리 절차에 들어갔다.

합수본은 여야 국회의원들에게 금품을 전달한 통일교 측 수사도 진행했다. 지난 1월 경기 가평군 천정궁 등 7곳의 시설을 압수수색 했다. 수감 중인 윤 전 본부장을 여러 차례 접견했고, 통일교 산하단체 천주평화연합(UPF)의 송광석 전 회장과 정원주 전 총재 비서실장도 각각 두 차례 소환해 조사했다. 지난 11일엔 수감 중인 한학자 통일교 총재를 접견해 금품 로비의 ‘최종 결정권자’에 대한 조사도 마무리했다.

통일교의 이른바 ‘쪼개기 후원’ 혐의도 수사 중인 합수본은 지난 5일 송 전 회장을 정치자금법 위반 혐의로 추가 기소했다. 통일교 측으로부터 쪼개기 후원 방식으로 정치자금을 수수한 혐의를 받는 전·현직 국회의원은 수십명에 이르는 것으로 알려졌다.

전 의원이 오는 6·3 지방선거에 부산시장 후보로 출마할 것으로 알려지면서 합수본이 전 의원에 대한 신병처리를 어떻게 할 지 이목이 쏠린다. 국민의힘 부산시장 경선 주자인 주진우 의원은 이날 자신의 페이스북에 “전재수 의원이 공천 접수하고, 출마 선언이 임박하자 소환했다”며 “출마 선언 전 꽃길 깔아주면 국민이 심판할 것”이라고 적었다.

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