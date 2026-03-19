2028 세계디자인수도 부산, 디자인 주간 개최···혁신 포럼·협정식 등 잇따라

2028년 세계 디자인수도(WDC)로 선정된 부산시가 본격적인 디자인수도 알리기에 나선다.

부산시는 오는 23일부터 일주일간 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산 디자인 주간’을 운영한다고 19일 밝혔다. 이번 행사는 부산이 세계디자인수도로 선정된 이후, 디자인 도시로서의 위상을 대내외에 알리기 위해 마련됐다.

디자인주간은 오는 23일 영도구 봉산센터에서 열리는 ‘제4회 도시 디자인 혁신 포럼’으로 닻을 올린다. 이 행사는 빈집을 활용한 생활공간 조성을 주제로, 낙후된 도심을 시민 중심으로 전환하는 방안을 집중적으로 논의한다.

26일에는 시청 국제회의장에서 ‘부산 도시 공간정책 국제콘퍼런스’가 열린다. 미래 도시 정책 방향을 제시하기 위한 행사다. 오는 27에는 해운대구 누리마루 APEC하우스에서 ‘2028 세계디자인수도 부산 협정식’이 열린다. 세계디자인기구의 디자인수도 공식 협정을 체결하고, 공동 선언문 낭독, 서명식 등의 공개 행사가 예정되어 있다.

28일과 29일에는 세계디자인기구(WDO) 이사회가 열리며 28일 오후에는 ‘디자인 나이트(Design Night)’ 네트워킹 행사가 열린다.

이번 디자인 주간은 시민과 함께하는 ‘참여형 주간’으로 운영된다. 본격적인 디자인 주간에 앞서 지난 16일부터 19일까지 시청사 연결 통로에서 ‘WDC 캐치프레이즈 선정 전시회’를 개최했다.

박형준 부산시장은 “이번 디자인 주간은 세계디자인수도 부산이 나아갈 길을 시민과 함께 확인하는 첫걸음이 될 것”이라며 “디자인을 통해 도시의 경쟁력을 높여 시민의 삶이 더 행복해질 수 있도록 하겠다”고 말했다.