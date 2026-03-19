버스 운전석 덮친 화물차 바퀴···승객이 운전대 잡고 2차 사고 막아

고속도로를 달리던 화물차의 바퀴가 빠져 반대편의 버스를 덮치는 사고가 발생했지만, 버스에 타고 있던 승객이 운전대를 잡으며 2차 사고를 막았다.

19일 경기 평택경찰서에 따르면 지난 18일 오후 3시 54분쯤 평택시 서해안고속도로 금천 방향 포승분기점 부근에서 A씨(70대)가 몰던 4.5t 화물차에서 바퀴가 이탈해 반대 차로인 무안 방향의 시외버스(고양~군산)의 운전석 쪽 앞 유리로 날아드는 사고가 났다.

이 사고로 버스기사 B씨(50대)가 크게 다쳐 버스를 운전할 수 없는 상황이 됐다. 이로 인해 버스가 크게 흔들리며 다른 차선을 달리던 차량을 충격하기도 했다.

위험천만한 상황 속 당시 좌석에 타고 있던 승객 C씨(40대)가 즉각 반응했다. 그는 운전석으로 이동해 직접 운전대를 잡고 버스를 갓길에 주차했다. C씨의 발 빠른 대처 덕분에 2차 사고는 발생하지 않았다.

당초 이 사고는 버스기사였던 B씨가 버스를 멈춰 세웠던 것으로 알려졌지만, 경찰이 블랙박스 등을 확인한 결과 사고를 막은 건 C씨였던 것으로 확인됐다.

경찰은 고속도로의 CCTV 및 사고 차량 블랙박스 영상을 확보해 자세한 경위를 조사하는 한편 A씨를 교통사고처리특례법 위반(치사상) 혐의로 형사 입건했다.

A씨는 경찰에서 “3차로에서 4차로로 진로 변경을 하다가 갑자기 ‘덜컹’하는 소리가 났다”며 “이후 바퀴가 빠진 사실을 인지하기는 했으나, (버스를 덮치는) 사고가 난 줄은 몰랐다”고 진술했다.

이 사고로 버스기사 B씨가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌고, 승객 7명 중 3명이 깨진 유리 등으로 인해 부상을 입었다.