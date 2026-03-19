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‘흑백요리사’가 바꾼 외식 소비…“미쉐린 식당 이용 21.2% 증가”

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넷플릭스 요리 예능 <흑백요리사> 시리즈가 흥행하며 미식에 관한 관심도가 높아지면서 고가의 '미쉐린 식당' 소비도 크게 증가한 것으로 나타났다.

신한카드 빅데이터연구소가 19일 공개한 '흑백요리사 이후 외식 소비 트렌드 분석' 결과를 보면, 지난해 미쉐린 레스토랑 이용 건수는 전년보다 21.2% 증가했다.

이는 미쉐린 레스토랑 37곳에서 이뤄진 신한카드 결제 건수를 분석한 수치다.

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‘흑백요리사’가 바꾼 외식 소비…“미쉐린 식당 이용 21.2% 증가”

입력 2026.03.19 15:14

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

신한카드 빅데이터연구소가 19일 공개한 ‘흑백요리사 이후 외식 소비 트렌드 분석’ 결과. 신한카드 제공

신한카드 빅데이터연구소가 19일 공개한 ‘흑백요리사 이후 외식 소비 트렌드 분석’ 결과. 신한카드 제공

넷플릭스 요리 예능 <흑백요리사> 시리즈가 흥행하며 미식에 관한 관심도가 높아지면서 고가의 ‘미쉐린 식당’ 소비도 크게 증가한 것으로 나타났다.

신한카드 빅데이터연구소가 19일 공개한 ‘흑백요리사 이후 외식 소비 트렌드 분석’ 결과를 보면, 지난해 미쉐린 레스토랑 이용 건수는 전년보다 21.2% 증가했다. 이는 미쉐린 레스토랑 37곳에서 이뤄진 신한카드 결제 건수를 분석한 수치다.

특히 <흑백요리사>에 출연한 셰프가 운영하는 미쉐린 식당 이용 건수가 2024년보다 42.2% 증가했으며 ‘2스타’ 이상 식당 이용 건수도 34.9% 늘었다.

신한카드 빅데이터연구소가 미식 관련 SNS 데이터를 분석해 보니, 지난해 미쉐린과 ‘파인 다이닝’(고급 식사) 언급량은 흑백요리사 방영 전인 2023년보다 각 43.2%, 11.4% 증가했다.

연관어 비중도 과거 기념일 중심에서 최근에는 셰프, 시그니처, ‘페어링’(맛조합) 등 음식의 본질과 경험 자체에 집중하는 키워드로 변화했다. 소비자들이 고가의 레스토랑을 단순한 식당이 아닌 즐길 거리 ‘콘텐츠’로 인식하기 시작한 것이라고 신한카드는 분석했다.

신한카드 관계자는 “이번 분석을 통해 최근 외식 시장에서 ‘경험형 소비’가 빠르게 확대되는 흐름을 확인할 수 있었다”며 “외식 소비의 기준이 맛과 가격을 넘어 스토리, 공간, 셰프의 개성과 철학 등 경험적 가치를 중시하는 방향으로 이동하고 있다”고 말했다.

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