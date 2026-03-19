‘이란 전쟁 반대’ 사직 미 대테러센터장, FBI 수사선상에 올라

미국의 대이란 전쟁에 반대하며 사직한 미국 트럼프 행정부의 첫 고위직 인사인 조 켄트(45) 전 국가대테러센터(NCTC) 센터장이 연방수사국(FBI)의 수사를 받고 있다고 미 온라인매체 ‘세마포’(Semafor) 등 미국 언론들이 18일(현지시간) 보도했다.

세마포와 AP통신, 뉴욕타임스 등은 익명의 소식통을 인용해 켄트 전 센터장이 기밀 정보를 부적절하게 공유한 혐의로 수사를 받고 있으며, 그가 전날 사직하기 전 이미 수사가 개시된 상태였다고 전했다.

켄트 전 센터장은 이날 보수 논객 터커 칼슨이 진행하는 시사 뉴스쇼에 출연해 트럼프 대통령에게 우려를 전달하는 것이 “불허됐다”며 트럼프 대통령이 소수 측근의 의견만 듣고 이란 공격을 결정했다며 이렇게 말했다.

이스라엘과 미국의 이란 공격은 지난달 28일 개시됐다.

켄트는 이란이 미국에 ‘임박한 위협’이라는 증거가 없음에도 불구하고 이스라엘이 트럼프 대통령이 이란을 상대로 군사행동을 취하도록 유도했다고 밝혔다.

그는 “핵심 의사 결정권자 상당수가 대통령에게 가서 의견을 제시하는 것이 불허됐다”며 “건전한 토론이 없었다”고 지적했다. 트럼프 대통령에 대한 접근을 막은 사람이 누구냐는 질문에는 답하지 않았다.

켄트는 이란이 핵무기 개발을 진행 중임을 시사하는 정보가 없었다면서, 이스라엘이 미국의 군사행동을 이끌어낼 수 있었던 것은 이스라엘이 먼저 공격하겠다고 약속했기 때문일 것이라고 생각한다고 말했다.

또 이스라엘과 미국 언론의 전문가들이 이란이 위협이라는 주장이 받아들여지도록 도움을 줬다고 주장했다.

그는 “이스라엘 측이 이번 행동을 취하는 결정을 내리도록 유도했다”며 마코 루비오 국무부 장관과 마이크 존슨 연방하원 의장의 발언을 인용했다.

켄트는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 등 이스라엘 측이 트럼프 대통령에게 로비를 벌였다며 그 과정에서 이들이 제시한 정보에는 미 정부 관계자들이 확인할 수 없었던 것도 포함돼 있었다고 밝혔다. 그는 “그들(이스라엘 측)이 말하는 것을 들어보면, 정보 채널을 반영하지 않은 내용이었다”고 말했다.

켄트가 수장이었던 NCTC는 테러 위협을 분석하고 포착하는 기관이며, 털시 개버드가 국장인 국가정보국(DNI) 산하 조직이다.

개버드 DNI 국장은 이날 연방 상원 정보위원회가 개최한 공개 청문회에서 “이란 정권에 의해 제기된 즉각적인 핵 위협이 존재한다는 것이 정보 당국의 판단이었느냐”는 존 오소프(민주·조지아) 상원의원의 질문을 받고 답을 피했다.

개버드는 “무엇이 즉각적 위협이고 무엇이 즉각적 위협이 아닌지 결정할 수 있는 유일한 사람은 대통령”이라고 말했다.