울산시 고3 수험생 인플루엔자 예방접종 지원··· 전국 광역지자체 최초

울산시가 전국 광역지자체 중 최초로 고3 수험생의 인플루엔자 예방접종을 지원한다.

울산시는 안정적 수험환경 조성을 위해 오는 9월부터 고3 수험생의 인플루엔자 예방접종을 지원한다고 19일 밝혔다. 울산시는 수험생의 경우 장시간 밀집된 환경에 노출되는 경우가 많아 호흡기 감염병에 취약하고, 입시 일정에 악영향을 주는 환경을 차단하기 위해 이같은 사업을 시행하기로 했다.

대상은 울산에 거주하는 18세 청소년이며, 매년 절기 인플루엔자 접종기간 내 1차례 예방접종을 지원한다. 울산시 관내 지정 위탁의료기관 240곳에서 접종이 가능하다.

인플루엔자는 ‘감염병 예방 및 관리에 관한 법률’에 따라 필수 예방접종에 포함된 감염병이다. 기존 국가 인플루엔자 예방접종 지원 대상은 생후 6개월~13세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신이며, 올해부터는 지원 대상이 14세까지 확대됐다.

시는 국가 지원 대상에 포함되지 않는 18세 청소년을추가 지원함으로써 수험생의 건강 보호 사각지대를 해소한다는 방침이다.

울산시 관계자는 “수험생들이 건강한 상태에서 학업에 전념할 수 있도록 예방접종 지원을 추진하게 됐다”고 말했다.