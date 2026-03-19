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“일하며 제주 즐기자”···워케이션 참여자에게 바우처 지원

입력 2026.03.19 15:32

민간워케이션 오피스 17곳 이용 때

숙박·오피스 이용료 최대 30만원 지원

제주 세화에 있는 민간 공유오피스인 질그랭이센터에서 일하고 있는 워케이션 이용객들. 박미라 기자

제주 세화에 있는 민간 공유오피스인 질그랭이센터에서 일하고 있는 워케이션 이용객들. 박미라 기자

제주에서 원격 근무를 하는 ‘워케이션’ 참가자를 대상으로 숙박비와 업무 공간 이용료 일부를 지원하는 바우처 사업이 실시된다.

제주도는 오는 4월1일부터 ‘제주형 휴가지 원격근무(워케이션) 바우처 지원사업’ 참가자를 모집한다고 19일 밝혔다.

바우처 사업은 도외 기업 근로자나 개인 사업자 등이 제주에서 원격 근무할 때 부담해야 하는 숙박 및 업무 공간 이용 비용을 일부 지원하는 사업이다. 도가 선정한 민간 워케이션 시설을 3박 4일 이상 이용할 경우 숙박비와 업무 공간 이용료를 합산해 1박 기준 최대 5만원, 총 30만원 한도 내에서 지원한다.

올해 제주도와 협약을 맺은 민간 파트너사는 모두 15곳으로, 도 전역에서 다양한 형태의 17개 워케이션 오피스를 운영한다. 참여 규모가 지난해 12개사보다 늘어 이용자의 선택 폭이 넓어졌다.

지원 기준도 조정됐다. 지난해 실시한 이용자 만족도 조사에서 ‘5~7일 체류가 적절하다’는 의견이 많았던 점을 반영해 올해부터 최소 체류 기준을 기존 2박 이상에서 3박 이상으로 높였다.

참여 희망자는 제주 워케이션 통합 누리집을 통해 신청할 수 있다. 원하는 민간 오피스를 선택해 신청·승인·결제를 완료한 뒤 워케이션에 참여하고, 사후 정산 서류를 제출하면 지원금을 받는 방식으로 운영된다.

지난해 바우처 사업에는 총 309개 기업, 917명이 참여해 혜택을 받았다.

현재 제주에는 민간에서 운영하는 워케이션 시설 외에도 도가 운영하는 공공 오피스 3곳이 있다.

워케이션은 일(work)과 휴가(vacation)의 합성어다. 낮 시간에는 공유 오피스 등에서 일하고, 퇴근 후와 주말에는 자유롭게 제주를 즐기는 방식이다.

강애숙 제주도 경제활력국장은 “민간 파트너사와 협력해 제주가 일과 휴식이 공존하는 대표 워케이션 도시로 자리잡을 수 있도록 하겠다”면서 “도외 기업과 근로자들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.

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