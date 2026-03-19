치주질환, 식도·대장암과 연관··· 잇몸 관리 철저하면 소화기암 위험 감소

구강 건강 및 잇몸병(치주질환) 관리가 식도암·대장암 등 다른 장기의 질환 발생과도 밀접한 관련이 있다는 연구 결과가 발표됐다.

대한치주과학회와 동국제약은 19일 ‘철저한 잇몸관리, 소화기암 위험을 줄입니다’라는 주제로 ‘제18회 잇몸의 날’ 행사를 열고 치주질환이 전신 건강에 영향을 미칠 수 있다는 최신 연구를 소개했다. 또한 잇몸의 날로 제정한 3월24일을 앞두고 ‘잇몸 건강도, 소화기 건강도 3.2.4 수칙’을 통해 잇몸관리 지침을 제시했다.

이날 첫 번째 발표에서 박재용 중앙대 의과대학 소화기내과 교수는 ‘잇몸 건강과 식도암과의 관계’를 주제로 치주질환을 포함한 불량한 잇몸 건강 상태가 식도암 위험을 높일 수 있다는 연구를 소개했다. 최근 구강은 식도와 직접 연결된 통로라는 점에서 잇몸 관리가 제대로 이루어지지 않을 경우 구강 내 미생물 변화와 만성 염증 등이 식도에 영향을 미칠 수 있다는 가능성이 제기되어 왔다. 이번 연구는 전국 단위 국민건강보험공단 데이터를 활용해 불량한 잇몸 건강 상태와 식도암 사이의 관련성을 실제 진료 데이터를 바탕으로 분석했다.

연구 결과, 여러 구강 건강 지표가 식도암과 통계적으로 유의한 연관성을 보였다. 박 교수는 “구체적으로 치아 상실이 있는 경우 약 16%, 치주질환이 있는 경우 약 10% 더 높은 연관성을 보였다”면서 “하루 3회 미만 칫솔질, 취침 전 칫솔질 부족, 치간 세정 도구 미사용 등의 불량한 구강 위생 습관 역시 식도암과 유의한 연관성을 보였다”고 설명했다. 이어 “이러한 결과는 치주질환과 같이 구강 내 미생물 불균형과 밀접한 관련이 있는 구강 건강 상태가 식도암과 관련된 하나의 건강 지표일 수 있음을 시사한다”고 덧붙였다.

다음 발표에 나선 국중기 조선대 치과대학 구강생화학교실 교수는 ‘잇몸병 세균이 대장암 환경에 미치는 영향’을 주제로 치주질환 유발 세균이 대장암 발생 초기 및 진행에도 영향을 미친다는 연구 결과를 발표했다. 국 교수는 2024년 ‘네이처(Nature)’에 발표된 본인의 연구를 통해 치주질환 원인균인 ‘푸소박테리움 뉴클레아툼’ 중에서도 아종 ‘애니멀리스 C2’라는 세균의 위험성을 강조했다. 해당 세균은 강한 위산을 견뎌내는 ‘위산 저항성 기전’을 가지고 있어, 대장까지 도달해 암을 악화시키는 결정적인 역할을 한다.

국 교수는 “실제 동물실험에서도 아종 애니멀리스 C2 세균이 대장암의 발병 초기 과정 및 진행에 깊이 관여하고 있음을 확인할 수 있었다”며 “이는 잇몸병 세균이 대장암의 직접적인 위험 인자임을 보여주는 근거”라고 설명했다.

설양조 대한치주과학회 회장은 잇몸관리와 소화기암 연관성을 강조하며 ‘잇몸도 소화기 건강도 3.2.4 수칙’을 제안했다. 수칙은 ‘하루 세(3)번 이상 칫솔질’, ‘일년에 두(2)번 스케일링’, ‘사(4)이사이 치간칫솔 사용’을 핵심으로 한다. 설 회장은 “그동안 잇몸의 날을 통해 잇몸병과 전신질환과의 관련성을 다양한 연구를 통해 밝혀왔고, 올해는 잇몸병과 소화기암 발생과의 높은 상관 관계를 알리고자 했다”며 “잇몸 건강은 저작 활동뿐만 아니라 영양 관리에도 영향을 미치는 만큼 전신 건강을 위한 잇몸 건강 관리의 필요성을 강조하는 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

송준호 동국제약 대표이사는 “올해도 대한치주과학회와 공동으로 ‘잇몸의 날’ 행사를 개최해 잇몸 건강의 중요성을 함께 알릴 수 있어 기쁘다”며 “잇몸약 ‘인사돌’ 브랜드를 보유한 제약 기업으로서, 앞으로도 국민들의 잇몸 건강을 위한 다양한 사회공헌 활동을 적극적으로 펼치겠다”고 말했다.