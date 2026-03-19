걸프 지역 에너지 시설이 ‘레드라인’인 이유···“전쟁 전 생산량 회복에 수년 걸릴 수도”

이란의 타격으로 걸프 지역 국가들의 주요 에너지 생산 시설이 피해를 입으면서 분쟁이 종식된 이후에도 생산량 회복이 지연돼 피해가 장기화할 것이라는 우려가 나오고 있다.

파이낸셜타임스(FT)는 18일(현지시간) 카타르·아랍에미리트연합(UAE) 등 걸프국들의 에너지 시설에 대한 이란의 공격으로 전쟁의 확전과 세계 에너지 시장에 심각한 파장이 미칠 것이라고 보도했다.

이날 이스라엘이 이란의 최대 가스전인 사우스파르스 가스전을 공격한 후 이란이 보복 대응으로 걸프 국가들의 주요 가스 시설을 타격했다. 이에 카타르의 라스라판 단지가 광범위한 피해를 입었으며 UAE의 하브샨 가스 시설과 바브 가스전은 요격된 미사일 파편으로 인한 피해로 운영을 중단했다. 전날에는 UAE의 샤 가스전과 푸자이라 항구가 이란의 드론 공격으로 운영이 중단된 바 있다.

특히 카타르 북쪽에 위치한 산업 도시인 라스라판 단지는 액화천연가스(LNG), 석유화학, 발전, 담수화 등 대규모 산업 인프라가 집중된 곳이다. 미국 뉴욕시의 약 3분의 1 크기에 달하는 이곳에서는 세계 LNG 공급량의 약 20%가 생산된다. 또한 이날 타격을 받은 UAE 아부다비의 하브샨 지역의 가스 시설은 세계 최대 규모의 가스 처리 시설 중 하나로 알려져 있다.

에너지 생산 시설이 파괴되는 등 직접 피해를 당하면서 시설 복구 등에 상당한 시간이 소요될 것이라는 분석이 나온다. 교전이 끝나고 호르무즈 해협이 재개방되더라도 당장 에너지 시장의 정상화는 어려울 것으로 보인다. 사울 카보닉 MST 파이낸셜 에너지 분야 애널리스트는 “전쟁이 끝나더라도 복구 작업이 진행되는 몇 달 또는 몇 년 동안 LNG 공급에 미치는 영향은 지속될 수 있다”고 FT에 말했다. 2003년 이라크 전쟁 당시에도 손상된 에너지 생산 시설을 복구해 전쟁 이전의 생산량을 회복하는 데에 2년 이상이 걸렸다고 가디언은 전했다.

이란의 이번 공격으로 인해 걸프국의 LNG에 의존하고 있는 유럽, 아시아 시장에 미치는 영향도 클 것으로 보인다. 바박 하페지 아메리칸대 국제경영학과 교수는 “우크라이나 전쟁이 발발하고 노르트스트림 가스관이 파괴된 이후 독일과 유럽연합은 LNG 순수입국이 됐다”며 LNG 가격 상승이 유럽 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망했다. 아시아 지역은 전 세계 LNG 수요의 약 3분의 2를 소비하는 것으로 알려져 있다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 전쟁 발발 이후 이어지고 있는 에너지 가격 상승을 방어하기 위해 나섰다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 엑스에 “트럼프 대통령이 존스법 적용을 60일간 유예하기로 한 결정은 석유 시장에 미치는 단기적인 혼란을 완화하는 조치”라며 “석유, 천연가스, 비료, 석탄과 같은 필수 자원이 60일 동안 미 항구로 자유롭게 유입될 수 있게 됐다”고 썼다. 존스법은 석유와 가스 등 원자재를 운송하는 외국 선박이 미국 수로를 통과하는 것을 금지하는데, 이를 일시적으로 유예해 에너지 가격 상승을 완화한다는 취지다.

다만 일부 전문가들은 중동 공급망의 피해가 막대하기 때문에 존스법 유예 조치의 효과가 제한적일 것이라고 전망했다고 블룸버그는 전했다.

J D 밴스 부통령은 “가스 가격이 올랐고, 우리도 그 사실을 잘 알고 있으며 가격이 더 이상 오르지 않도록 최선을 다하고 있다”며 “이러한 상황이 영원히 지속하지는 않을 것이다. 우리는 일을 잘 처리하고 에너지 가격이 현실적인 수준으로 다시 내려가는 것을 보게 될 것”이라고 말했다.