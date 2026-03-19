서식지 잃고 도심으로 밀려온 야생생물…인간과 갈등 60% 증가

도시 개발로 야생생물 서식지가 급격히 줄어들면서 인간과 야생생물 간 갈등이 늘고 있는 것으로 나타났다. 지역 농작물 피해에 집중됐던 것에서 전국 시가지로 확산돼 인명 피해로 이어지고 있다.

19일 한국환경연구원(KEI)이 낸 ‘생활 속 인간-야생생물 갈등 관리 개선 방안 연구’ 보고서를 보면, 2024년 기준 생활 속 인간과 야생생물 갈등 사고 발생 건수는 48건으로 집계됐다. 10년 전인 2015년(30건)보다 60% 늘었다.

지난 10년(2015~2024년)간 발생한 갈등 사고를 분석한 결과, 지역·원인·대상·피해 유형 모두 다양해졌다. 2015년 강원·경기 지역에 집중됐던 갈등 사고는 2024년 강원과 서울, 경북, 전남, 제주 등 전국으로 확산됐다. 지난 10년간 갈등 사고는 시가지(48%)와 농경지(31%), 주변 산지(14%)를 중심으로 발생했다.

보고서는 “10년 전 농경지에서 주로 발생했던 갈등 사고가 2024년에는 시가지에서 주로 발생하고 있다”며 “갈등 사고 지역이 농경지에서 시가지로 이동하는 등 갈등 사고가 생활 속 깊이 침투한 것”이라고 설명했다.

사고 피해 유형도 달라졌다. 2015년 주요 사고 유형은 농작물 피해였지만, 2024년에는 부상·사망·폐사가 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 정서적 피해도 높은 비중을 보였다.

갈등이 확산하는 주요 원인으로는 야생생물의 서식지 손실이 꼽혔다. 실제로 인간이 활동하는 대지와 도로는 2024년 기준 각각 3421㎢, 3498㎢로 2015년 대비 각각 15%(438㎢), 11%(354㎢)가량 늘었다. 반면 야생생물의 대표 서식지인 임야는 2024년 기준 6만3328㎢로 2015년보다 675㎢ 줄었다.

토지이용·개발로 야생생물 서식지가 인간을 위한 용도로 전환되면서 활동권이 축소되고, 생존을 위한 이동이 늘어나 인간과 야생생물 간 접점이 확대된 것으로 보인다.

보고서는 달라진 인간-야생생물 간 갈등 양상에 맞춰 갈등 관리 정책 전반에 대한 개선이 필요하다고 제언했다. 홍현정 KEI 부연구위원은 “우리나라는 유해종 지정·관리, 피해 예방시설 설치 지원, 야생동물 구조·치료, 피해 보상 등 사후·수동적 대응에 초점이 맞춰 있다”며 “갈등 유형과 발생 양상의 빠른 변화에 맞춰 통합적 접근을 통한 정책 개선이 필요하다”고 했다.