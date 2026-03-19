현대백화점 “직접 외국인 고객을 만나러 갑니다”

현대백화점이 외국인 관광객에게 ‘더현대’를 알리기 위해 직접 국내 주요 관광지를 찾아나선다.

현대백화점은 외국인이 즐겨 찾는 로컬 명소에서 팝업스토어를 여는 등 신개념 ‘찾아가는 리테일’ 전략을 시작한다고 19일 밝혔다.

현대백화점에 따르면 부산 광안리와 경주 황리단길을 시작으로 외국인이 몰리는 국내 관광 명소에서 이색 지식재산권(IP) 팝업스토어를 연다. 광안리 팝업은 이달 20일부터 다음달 12일까지 24일간, 황리단길 팝업은 다음달 30일부터 5월17일까지 18일간 각각 열린다.

현대백화점은 이번 팝업에서 국내 대표 ‘팝업 성지’로 자리매김한 더현대 서울의 콘텐츠 기획 역량과 지역 특색을 접목해 외국인 고객에게 차별화된 경험을 제공한다는 방침이다.

첫 행선지인 부산에서는 광안리해양레포츠센터에서 벚꽃 테마의 팝업을 진행한다. 글로벌 IP 플랫폼 업체인 플레이인더박스와 협업해 짱구, 헬로키티 등 유명 캐릭터 상품과 벚꽃 디자인을 적용한 특별 에디션 등을 선보인다. 벚꽃으로 꾸며진 요트를 타고 광안대교와 해운대 일대를 돌아보는 ‘광안리 벚꽃 요트 투어’ 상품도 운영한다.

경주 황리단길에서는 글로벌 인기 캐릭터인 ‘텔레토비’를 활용한 대규모 팝업을 연다. 텔레토비 인기 굿즈를 비롯해 석굴암 등 경주의 문화유산에 착안한 특별 기획 상품이 대표적이다. 팝업 외에도 황리단길 메인도로에서 텔레토비 퍼레이드와 경주시내 주요 관광지 스탬프 투어 이벤트도 진행한다.

현대백화점은 기존 백화점에서만 선보이던 외국인 마케팅에서 한 발 더 나아가 주요 관광 거점으로 글로벌 접점을 확대한다는 계획이다. 외국인 관광객에게 더현대 IP 콘텐츠의 우수성을 알리는 것은 물론 지역 경제 활성화와 지역사회 상생에 기여하기 위해서다.

현대백화점 관계자는 “부산과 경주 팝업을 계기로 인천 개항장을 비롯해 진주 남강유등축제, 김천 김밥축제 등 관광 명소와 지역 축제로 찾아가는 리테일 전략을 지속적으로 펼칠 예정”이라고 말했다.

현대백화점은 업계 최초로 한국을 경유하는 환승 외국인을 대상으로 더현대 서울을 방문하는 ‘환승투어’를 운영, 주요 점포와 주변 관광 인프라를 결합한 ‘투어패스’를 선보인 바 있다.