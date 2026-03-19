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광화문 공연 앞둔 BTS “최선 다하겠다···안전 유의해달라”

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본문 요약

오는 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 컴백 기념 공연을 하는 그룹 방탄소년단이 19일 "의미 있는 곳에서 인사드릴 수 있어서 영광"이라며 공연 당일 안전에 유의해달라고 당부했다.

BTS 리더 RM은 이날 오후 팬 플랫폼 위버스에 글을 올려 "광화문에서 아미 여러분을 만날 생각에 저희도 정말 설렌다"며 "많은 분들이 모이는 자리인 만큼, 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다"고 말했다.

RM은 공연 당일 광화문 광장을 찾는 아미를 향해 "당일 현장 스태프 분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대한다"며 "한 분 한 분이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다"고 했다.

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광화문 공연 앞둔 BTS “최선 다하겠다···안전 유의해달라”

입력 2026.03.19 15:39

수정 2026.03.19 15:44

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  • 신주영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트 뮤직 제공

오는 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 컴백 기념 공연을 하는 그룹 방탄소년단(BTS)이 19일 “의미 있는 곳에서 인사드릴 수 있어서 영광”이라며 공연 당일 안전에 유의해달라고 당부했다. 공연 당일 교통 통제 등으로 인한 시민 불편을 고려한 듯 “이해해주신 모든 분들께 너무 감사드린다”며 경찰·소방 당국에도 감사함을 표했다.

BTS 리더 RM은 이날 오후 팬 플랫폼 위버스에 글을 올려 “광화문에서 아미(BTS 팬덤명) 여러분을 만날 생각에 저희도 정말 설렌다”며 “많은 분들이 모이는 자리인 만큼, 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다”고 말했다.

RM은 공연 당일 광화문 광장을 찾는 아미를 향해 “당일 현장 스태프 분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대한다”며 “한 분 한 분이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다”고 했다. 최대 26만명이 인근을 찾을 것으로 전망되는 가운데 안전사고를 우려해 당부의 글을 올린 것으로 보인다.

RM은 이어 “안전을 위해 힘써주시는 경찰관 분들, 또 소방 및 정부와 지자체를 비롯한 모든 분들께도 정말 감사하다고 말씀드린다”고 밝혔다.

진도 위버스를 통해 “많은 분들이 도와주시고 응원해주셔서 광화문에서 컴백쇼를 진행하게 됐다”며 “의미있는 곳에서 오랜만에 다같이 인사드릴 수 있어서 영광스럽다”고 소감을 밝혔다.

진은 이어 “도움 주신 분들과 이해해주신 모든 분들께 너무 감사드린다”며 “저희도 최선을 다해 좋은 무대 보일 수 있도록 노력하겠다”고 했다. 광화문 공연으로 당일 교통 통제, 고층 건물 출입 제한 등 안전을 위해 관계당국과 시민들이 협조하는 데 대한 감사 인사로 해석된다.

BTS의 새 앨범 <아리랑>의 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM) 뮤직비디오 두 번째 티저도 이날 공개됐다. 공개된 영상에선 커다란 배가 물살을 가르며 항해하는 장면에 이어, 배 위에 나란히 서 있는 멤버 7명(RM·진·슈가·제이홉·지민·뷔·정국)이 등장한다. 전날 공개된 첫번째 티저에선 한 여성이 박물관에 전시된 배 모형을 바라보는 모습이 담겼는데 이번엔 멤버들이 직접 모습을 드러낸 것이다.

3년9개월만의 완전체 신보인 <아리랑>은 광화문 공연을 하루 앞둔 20일 오후 1시 발매된다. 타이틀곡 ‘스윔’을 비롯해 총 14곡이 수록된다. ‘스윔’은 RM이 작사 전반을 맡았으며, 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래하는 얼터너티브 팝 장르 곡이다.

BTS의 컴백 기념 공연은 약 1시간 동안 열릴 예정이며, 이 자리에서 ‘스윔’을 비롯한 신곡 무대가 최초 공개된다. BTS는 기존 히트곡도 압축적으로 선보일 것으로 전망된다. 전석 무료로 열린 객석은 총 2만2000여석으로, 당초 1만5000석에서 지난 10일 세종대로 사거리 남쪽에 7000석의 추가 좌석을 마련한 바 있다.

영문번역(English Translation)
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