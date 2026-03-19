광화문 공연 앞둔 BTS “최선 다하겠다···안전 유의해달라”

오는 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 컴백 기념 공연을 하는 그룹 방탄소년단(BTS)이 19일 “의미 있는 곳에서 인사드릴 수 있어서 영광”이라며 공연 당일 안전에 유의해달라고 당부했다. 공연 당일 교통 통제 등으로 인한 시민 불편을 고려한 듯 “이해해주신 모든 분들께 너무 감사드린다”며 경찰·소방 당국에도 감사함을 표했다.

BTS 리더 RM은 이날 오후 팬 플랫폼 위버스에 글을 올려 “광화문에서 아미(BTS 팬덤명) 여러분을 만날 생각에 저희도 정말 설렌다”며 “많은 분들이 모이는 자리인 만큼, 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다”고 말했다.

RM은 공연 당일 광화문 광장을 찾는 아미를 향해 “당일 현장 스태프 분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대한다”며 “한 분 한 분이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다”고 했다. 최대 26만명이 인근을 찾을 것으로 전망되는 가운데 안전사고를 우려해 당부의 글을 올린 것으로 보인다.

RM은 이어 “안전을 위해 힘써주시는 경찰관 분들, 또 소방 및 정부와 지자체를 비롯한 모든 분들께도 정말 감사하다고 말씀드린다”고 밝혔다.

진도 위버스를 통해 “많은 분들이 도와주시고 응원해주셔서 광화문에서 컴백쇼를 진행하게 됐다”며 “의미있는 곳에서 오랜만에 다같이 인사드릴 수 있어서 영광스럽다”고 소감을 밝혔다.

진은 이어 “도움 주신 분들과 이해해주신 모든 분들께 너무 감사드린다”며 “저희도 최선을 다해 좋은 무대 보일 수 있도록 노력하겠다”고 했다. 광화문 공연으로 당일 교통 통제, 고층 건물 출입 제한 등 안전을 위해 관계당국과 시민들이 협조하는 데 대한 감사 인사로 해석된다.

BTS의 새 앨범 <아리랑>의 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM) 뮤직비디오 두 번째 티저도 이날 공개됐다. 공개된 영상에선 커다란 배가 물살을 가르며 항해하는 장면에 이어, 배 위에 나란히 서 있는 멤버 7명(RM·진·슈가·제이홉·지민·뷔·정국)이 등장한다. 전날 공개된 첫번째 티저에선 한 여성이 박물관에 전시된 배 모형을 바라보는 모습이 담겼는데 이번엔 멤버들이 직접 모습을 드러낸 것이다.

3년9개월만의 완전체 신보인 <아리랑>은 광화문 공연을 하루 앞둔 20일 오후 1시 발매된다. 타이틀곡 ‘스윔’을 비롯해 총 14곡이 수록된다. ‘스윔’은 RM이 작사 전반을 맡았으며, 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래하는 얼터너티브 팝 장르 곡이다.

BTS의 컴백 기념 공연은 약 1시간 동안 열릴 예정이며, 이 자리에서 ‘스윔’을 비롯한 신곡 무대가 최초 공개된다. BTS는 기존 히트곡도 압축적으로 선보일 것으로 전망된다. 전석 무료로 열린 객석은 총 2만2000여석으로, 당초 1만5000석에서 지난 10일 세종대로 사거리 남쪽에 7000석의 추가 좌석을 마련한 바 있다.