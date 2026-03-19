“내 아이 헤드폰에 발암 등 유해물질 득시글…”

알리 익스프레스, 테무, 아마존 등에서 판매하는 어린이 헤드폰에서 다량의 유해물질이 검출됐다.

한국소비자원은 주요 해외 직구 플랫폼에서 판매 중인 어린이 헤드폰 20개의 안전성을 시험 평가해 19일 발표했다.

소비자원에 따르면 전체의 35%에 해당하는 7개 제품에서 국내 안전기준(0.1% 이하)을 최대 200배 초과하는 프탈레이트계 가소제가 검출됐다. 이 중 4개 제품에서는 국내 안전기준(100㎎/㎏ 이하)을 최대 39배 초과하는 납도 나왔다.

프탈레이트 가소제가 가장 많이 검출된 제품은 JST-BT035(20%), Y08(17.3%)였고, 납은 K11(3887㎎/㎏)에서 가장 많이 검출됐다. 환경호르몬인 프탈레이트계 가소제는 생식 및 성장 발달에 부정적인 영향을 주고 납은 발암물질로 지능 발달 저하나 식욕부진, 빈혈, 근육약화 등을 유발할 수 있어 유의해야 한다.

국내에서 유통되는 어린이용 헤드폰은 어린이 제품 안전 특별법에 따라 안전인증(KC마크)이 반드시 있어야 하지만 자가 사용을 목적으로 하는 개인 해외직구는 안전확인 신고 없이 구매가 가능하다.

소비자원은 이와 함께 헤드폰을 사용하는 어린이를 둔 부모(300명)를 대상으로 설문한 결과 21.7%(65명)가 자녀가 헤드폰을 하루에 1시간 이상 사용하는 것으로 나타났다. 17.7%(53명)는 ‘헤드폰 사용 중 휴식을 거의 안 하거나 전혀 하지 않았고 16.3%(49명)는 자녀가 보행 중 헤드폰을 사용할 때 주변 소리를 인지하도록 교육하지 않았다.

소비자원 관계자는 “최근 온라인 학습과 게임, 장거리 이동 시 헤드폰을 사용하는 어린이가 늘고 있다”며 “해외직구 제품의 국내 유통 현황을 점검해 국내 안전기준에 부합하지 않는 위해 제품의 유통 확산을 방지하겠다”고 말했다.

이어 “어린이 청력 보호를 위해 헤드폰의 음량, 사용·휴식 시간 등을 준수해야 한다”며 “헤드폰은 최대 음량 85dB 이하로 하루 1시간을 넘지 않게 사용하는 것이 적정하고, 그 이상 사용할 경우 5분간 휴식해야 한다”고 덧붙였다.