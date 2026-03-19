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담양 메타세쿼이아길, 14년 만에 ‘무료화’···입장료 전액 지역상품권 환급

입력 2026.03.19 15:50

전남 담양군 메타세쿼이아 가로수길. 담양군 제공

전남 담양군 메타세쿼이아 가로수길. 담양군 제공

전남 담양군은 “오는 21일부터 대표 관광지인 메타세쿼이아 가로수길 입장료 전액을 지역화폐인 ‘담양사랑상품권’으로 환급한다”고 19일 밝혔다. 관광객 소비를 지역 상권으로 연결해 지역 경제에 활력을 불어넣기 위한 취지다.

관광객이 매표소에서 입장료를 내면 같은 금액의 상품권을 즉시 돌려받는 방식이다. 입장료는 성인 2000원, 어린이 1000원이다. 지급된 상품권은 담양군 내 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있다. 군은 이 제도 시행을 앞두고 지난 2월1일부터 임시 환급쿠폰을 발행해 시범 운영을 했다.

메타세쿼이아길은 애초 무료 관광지였으나 담양군은 자연 보호와 시설 관리를 이유로 2012년부터 성인 1000원의 입장료를 받기 시작했다. 2015년에는 2000원으로 인상해 현재까지 유지해왔다. 이번 환급 제도 시행으로 관광객은 14년 만에 사실상 무료로 메타세쿼이아길을 이용하게 됐다.

메타세쿼이아길은 빼어난 경관의 가로수길로 담양을 대표하는 관광지다. 영화와 드라마 촬영지로도 알려져 있다. 한 해 유료 관광객 30만명, 무료 관광객 20만명 등 모두 50만명가량이 찾고 있다.

군 관계자는 “메타세쿼이아길을 찾는 관광객이 지역 상가를 이용하며 머무는 관광이 정착되는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 관광 산업과 지역 소상공인이 상생할 수 있는 다양한 정책을 추진하겠다”라고 말했다.

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