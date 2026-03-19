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경찰청장 직무대행, BTS 공연 D-2 현장 점검···“차량돌진·폭파협박 등 대테러 안전 활동도 만전”

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본문 요약

유재성 경찰청장 직무대행이 그룹 BTS의 컴백 공연을 이틀 앞둔 19일 광화문 공연 현장을 직접 찾아 인파 관리 및 대테러 안전관리 대비 상황을 점검했다.

유 직무대행은 이날 오후 광화문광장 일대를 방문해 서울경찰청의 안전관리 대책을 보고받았다.

그는 "주최 측, 지방정부 등 관계기관과 긴밀히 협업해 인파 안전관리에 최선을 다해달라"며 "특히 최근의 중동 상황을 고려해 테러 위협에도 대비에 만전을 기해달라"고 강조했다.

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경찰청장 직무대행, BTS 공연 D-2 현장 점검···“차량돌진·폭파협박 등 대테러 안전 활동도 만전”

입력 2026.03.19 16:00

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

BTS의 컴백 공연이 나흘 앞으로 다가온 지난 17일 서울 광화문광장 일대 건물 전광판에 홍보 영상이 나오고 있다. 문재원 기자

BTS의 컴백 공연이 나흘 앞으로 다가온 지난 17일 서울 광화문광장 일대 건물 전광판에 홍보 영상이 나오고 있다. 문재원 기자

유재성 경찰청장 직무대행(경찰청 차장)이 그룹 BTS(방탄소년단)의 컴백 공연을 이틀 앞둔 19일 광화문 공연 현장을 직접 찾아 인파 관리 및 대테러 안전관리 대비 상황을 점검했다.

유 직무대행은 이날 오후 광화문광장 일대를 방문해 서울경찰청의 안전관리 대책을 보고받았다. 그는 “주최 측, 지방정부 등 관계기관과 긴밀히 협업해 인파 안전관리에 최선을 다해달라”며 “특히 최근의 중동 상황을 고려해 테러 위협에도 대비에 만전을 기해달라”고 강조했다.

경찰은 인파 안전관리 및 대테러 안전 활동을 위해 총 6700여 명의 경찰관을 동원할 계획이라고 밝혔다. 행사장 일대는 15개 권역으로 나눠 권역별로 경찰서장급 지휘관을 배치해 책임지휘체계를 구축한다. 31개 주요 인파 유입 통로를 통해 행사장 인파 유입을 통제·우회 조치하고, 공연 종료 시에는 경찰력을 집중적으로 배치해 행사장 외곽부터 순차적으로 분산 이동을 유도할 예정이라고 경찰청은 설명했다.

테러 유형별 대응책도 마련했다. 바리케이드·차벽 등을 활용해 주요 도로 5곳과 이면도로 15곳에 삼중 차단선을 구축해 차량 돌진을 봉쇄한다. 폭파 협박에 대비해 행사장에 대한 사전 안전 검측을 3회 실시하고, 31개 게이트에 금속탐지기를 설치·운영해 위험물 반입도 차단한다. 행사장 인근에는 경찰특공대 드론대응팀을 배치하고 드론 감지·차단 장비도 운용한다고 경찰청은 덧붙였다.

유 직무대행은 “이번 공연이 190개국에 동시 송출되는 등 전 세계적으로 이목이 쏠리는 만큼, 사소한 사고도 대한민국의 격에 큰 영향을 미칠 수 있다”며 “단 한 건의 인파 사고나 테러 사건 없이 안전하게 마무리될 수 있도록 책임을 다하겠다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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