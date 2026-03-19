제네시스, ‘2027 GV60’·‘2027 GV70 전동화 모델’ 판매 개시…“고객 편의성 및 안전성 강화”

현대차 고급 브랜드 제네시스가 연식변경 모델인 ‘2027 GV60’과 ‘2027 GV70 전동화 모델’을 출시한다고 19일 밝혔다.

제네시스의 전용 전기차 모델인 2027 GV60은 판매 가격을 유지하면서 고객 편의성과 안전성을 높인 게 특징이다.

대표적으로 페달 오조작 안전 보조 기능을 기본으로 적용했다. 정차 또는 저속 주행 시 전후방 1.5m 이내에 장애물이 있는데 가속 페달을 100% 밟으면 차량이 스스로 토크(바퀴를 돌리는 힘)를 제한하고 제동에 개입해 충돌 가능성을 줄여주는 기능이다.

2027 GV70 전동화 모델은 안락한 주행 환경을 제공하는 운전석 에르고 모션 시트를 기본으로 적용해 운전자의 피로도를 낮췄고, 빌트인 캠 녹화 시간을 20시간에서 120시간으로 대폭 늘렸다.

또 GV70 전동화 모델의 고급감을 살리기 위해 신규 내장 색상으로 ‘오션웨이브 블루’와 ‘하바나 브라운’을, 역동적인 디자인을 강조한 신규 외장 칼라로 ‘트롬스 그린’을 추가했다.

GV70 내연기관 모델에서 선호도가 높은 패키지를 한데 묶은 ‘파퓰러 패키지Ⅱ’도 새롭게 선보인다.

아울러, 최고급 사양을 한데 묶은 ‘프레스티지 패키지’를 신설해 고객 만족도를 키우고 가격 합리성을 끌어올렸다고 설명했다.

제네시스는 이번 출시를 기념해 우수 시승기 이벤트를 진행한다. 자세한 내용은 제네시스 공식 홈페이지 내 고객센터 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

제네시스 관계자는 “제네시스 전기차는 전기차다운 다이내믹한 성능을 발휘하면서도 부드럽고 고급스러운 주행 감성과 정숙성, 프리미엄 인테리어 등을 앞세워 꾸준히 좋은 평가를 받아왔다”며 “시승기 이벤트에 더 많은 고객들의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.