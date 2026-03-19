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소득분배 지표 개선에도 체감 불평등은 ‘악화’···“저소득층은 밥값, 중산층은 집값 탓”

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본문 요약

복지 지원금 등 확대로 소득분배 지표는 꾸준히 개선됐지만, 국민이 느끼는 불평등은 오히려 악화힌 것으로 나타났다.

저소득층에겐 식비를 비롯한 생활비 부담이, 중산층에겐 자산 격차 문제가 불평등이 확대됐다고 체감하는 요인으로 작용했다.

우선 소득 1분위 등 저소득층은 팍팍한 생활비 탓에 소득분배 개선을 체감하지 못했다.

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소득분배 지표 개선에도 체감 불평등은 ‘악화’···“저소득층은 밥값, 중산층은 집값 탓”

입력 2026.03.19 16:19

  • 김찬호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

AI 생성이미지

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복지 지원금 등 확대로 소득분배 지표는 꾸준히 개선됐지만, 국민이 느끼는 불평등은 오히려 악화힌 것으로 나타났다. 저소득층은 ‘식비 등 생활비 부담’을, 중산층은 ‘자산(부동산) 격차’를 체감 불평등의 핵심 원인으로 봤다.

한국보건사회연구원이 19일 발간한 ‘사람들은 왜 불평등이 심하다고 느낄까, 주관적 불평등 결정 요인과 정책적 개입 방안’ 보고서에 따르면, 공적이전소득 확대에 힘입어 한국 사회 소득 불평등(지니계수) 지표는 2010년대 이후 꾸준히 개선됐다. 그러나 국민이 체감하는 현실은 반대로 움직였다. 한국 사회의 주관적 불평등 점수는 2016년 5.53에서 2020년 6.21로 높아졌다. 소득 격차가 크다고 인식한 국민도 지난 10여년간 줄곧 80%를 웃돌았고, 2024년에는 90% 이상에 달했다.

19일 한국보건사회연구원은 ‘사람들은 왜 불평등이 심하다고 느낄까, 주관적 불평등 결정 요인과 정책적 개입 방안’ 보고서를 발간했다. 한국보건사회연구원 제공

19일 한국보건사회연구원은 ‘사람들은 왜 불평등이 심하다고 느낄까, 주관적 불평등 결정 요인과 정책적 개입 방안’ 보고서를 발간했다. 한국보건사회연구원 제공

저소득층에겐 식비를 비롯한 생활비 부담이, 중산층에겐 자산 격차 문제가 불평등이 확대됐다고 체감하는 요인으로 작용했다.

우선 소득 1분위(하위 20%) 등 저소득층은 팍팍한 생활비 탓에 소득분배 개선을 체감하지 못했다. 소비 지출 후 남는 소득이 없는 ‘불충분한 소득’ 상태가 소득 하위 1분위에서 관찰됐다. 식비가 경상소득의 20%를 초과하는 비율 역시 하위 분위에 집중됐다. 즉, 소득 수준 자체보다 당장 밥값 등 생활비를 감당할 여력이 없는 현실이 불평등 인식을 악화시킨 핵심 요인이었다.

19일 한국보건사회연구원은 ‘사람들은 왜 불평등이 심하다고 느낄까, 주관적 불평등 결정 요인과 정책적 개입 방안’ 보고서를 발간했다. 한국보건사회연구원 제공

19일 한국보건사회연구원은 ‘사람들은 왜 불평등이 심하다고 느낄까, 주관적 불평등 결정 요인과 정책적 개입 방안’ 보고서를 발간했다. 한국보건사회연구원 제공

반면 중간소득 계층(중산층)의 박탈감은 ‘자산 격차’에서 비롯됐다. 꾸준히 개선된 소득 분배와 달리 자산 불평등은 심화했는데, 실제 자산 지니계수는 0.5 수준으로 처분가능소득 지니계수(0.3 수준)보다 높게 나타났다. 지니계수는 1에 가까울수록 불평등하다는 뜻으로, 소득보다 자산이 훨씬 더 불평등하게 분포돼 있다는 의미다.

특히 중산층은 소득이 늘더라도 세 부담에 비해 사회보장 혜택은 적은 ‘복지 소외’를 겪고 있는 것으로 분석됐다. 보고서는 중산층 내에서도 하위 중간소득자들은 공적이전소득이 충분하지 않아 분배 개선을 체감하기 어렵다고 짚었다. 여기에 부동산 자산 보유 여부도 분배 인식을 가르는 잣대로 작용했다. 실제로 중산층 중에서도 집이 없는 가구에서 불평등 인식이 더 두드러졌다.

연구진은 획일적 현금성 소득 보장을 넘어, 계층별 위기 요인을 타격하는 맞춤형 복지로 전환해야 한다고 제안했다. 저소득층을 위해서는 농식품 바우처 등 생활비 부담을 직접 덜어주는 ‘지출 보전’ 지원 범위를 확대하고, 중산층에 대해서는 사회보장제도 보장성을 넓히는 한편, 주택 공급 확대와 생애 첫 주택 소유에 대한 재정 지원 확충 등 주거 자산 형성을 뒷받침하는 정책이 필요하다고 제언했다.

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